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Арестован еще один орудовавший в Москве отравитель

13:11 27.06.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Следователи задержали ранее судимого жителя Твери по подозрению в отравлении пассажира электрички Подсолнечная — Москва. Труп жертвы преступления нашли в тамбуре состава в феврале на Ленинградском вокзале столицы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую, сейчас мужчину проверяют на причастность к подобного рода преступлениям.

В феврале 2019 года в тамбуре электрички Подсолнечная — Москва нашли мужчину 1965 года рождения. Он был сильно пьян, и при себе у него не было личных вещей.

Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Спустя два часа после госпитализации мужчина скончался.

Причиной смерти явилось отравление клозапином. Это психотропное вещество в сочетании с алкоголем привело к летальному исходу.

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, по итогам которых установлена причастность к совершению указанного преступления жителя Твери, ранее судимого за убийства и разбои. Мужчина был арестован судом», — сообщила Марковская.

Во время обысков у арестованного нашли вещи и документы людей, которые стали жертвами отравлений и грабежей.

По версии следствия, предполагаемый преступник совершал свои злодеяния на территории Москвы, а также Московской и Тверской областей.

Ранее в Москве задержали 26-летнего, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Его подозревают в отравлении людей в центре столицы феназепамом, который он подсыпал в газировку.

Таганский суд Москвы арестовал Сабанова, который частично признал свою вину, на два месяца.

Темы: Москва, Массовые отравления и проблема некачественных продуктов, Расследование преступлений в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 18:17
Гость: Carlos

всегда можно было купить любой психотроп без рецепта. Героин люди покупают, а уж это...
А это не псически больные, а обычная уголовная мелочь. Удивляют люди, которые делят трапезу с незнакомцами.
27.06.2019, 13:34
Гость: Хе хе...

И клозапин, и феназепам, являются лекарственными препаратами для лечения психических болезней. отпускаются только по строго отчетным рецептам. Тот факт, что психи теперь свободно разгуливают по улицам и травят людей, это следствие уничтожения... Ой оптимизации подмосковной медицины.
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