Арестован еще один орудовавший в Москве отравитель

13:11

Следователи задержали ранее судимого жителя Твери по подозрению в отравлении пассажира электрички Подсолнечная — Москва. Труп жертвы преступления нашли в тамбуре состава в феврале на Ленинградском вокзале столицы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елену Марковскую, сейчас мужчину проверяют на причастность к подобного рода преступлениям.

В феврале 2019 года в тамбуре электрички Подсолнечная — Москва нашли мужчину 1965 года рождения. Он был сильно пьян, и при себе у него не было личных вещей.

Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Спустя два часа после госпитализации мужчина скончался.

Причиной смерти явилось отравление клозапином. Это психотропное вещество в сочетании с алкоголем привело к летальному исходу.

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе ряд судебных экспертиз, по итогам которых установлена причастность к совершению указанного преступления жителя Твери, ранее судимого за убийства и разбои. Мужчина был арестован судом», — сообщила Марковская.

Во время обысков у арестованного нашли вещи и документы людей, которые стали жертвами отравлений и грабежей.

По версии следствия, предполагаемый преступник совершал свои злодеяния на территории Москвы, а также Московской и Тверской областей.

Ранее в Москве задержали 26-летнего, уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Его подозревают в отравлении людей в центре столицы феназепамом, который он подсыпал в газировку.

Таганский суд Москвы арестовал Сабанова, который частично признал свою вину, на два месяца.