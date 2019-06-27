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Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград

09:50 27.06.2019
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, а также Ленинградскую область и Санкт-Петербург, причем переименовав его в Петроград.

По мнению Жириновского, 85 регионов — это много, было бы легче управлять 40 губерниями.

"Москва и область, что это за субъект? Это один субъект. Москвич отдыхает в области, а подмосковный житель работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления. Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых, с областью объединить. Такого деления область/город нет нигде в мире", — приводит РИА Новости его слова, сказанные на Госсовете по развитию сети автодорог.

По его словам, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог.

"Как строить дорогу, если у нас через сто километров кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет? И сами бюджеты надо вывести, сделать внебюджетными: федеральный дорожный фонд и региональный. Иначе как перебрасывать деньги?" — отметил он.

Темы: Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 10:53
Гость: Прохожий

Это правильно - переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
А потом надо будет переименовать Петроград в Ленинград.
И всё по новой.
27.06.2019, 10:46
Гость: Ветеран

Петроградом этот город стал в 1914 году, когда в России избавлялись от немецких названий. Но как ни переименовывай, а городом-героем навсегда останется ЛЕНИНГРАД!
27.06.2019, 10:32
Гость: Alexander

Интересно, знает этот депутат, сколько стоит такое переименование?
А сколько получает тот пожарник, кторый задал вопрос Путину? Интересно, когда получал Жириновский медсправку и показывал ли её председателю Госдумы?
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