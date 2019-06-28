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Владимир Путин ответил на вопрос о выборе преемника

10:15 28.06.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что его преемника определят в результате голосования на выборах главы государства. По словам российского лидера, он думает о выборе преемника с 2000 года.

«Ситуация меняется, и требования к людям меняются, но в конечном счете решение должно быть принято гражданами России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важно, кого или как он представляет, решающий голос — за избирателем», — сказал Путин.

На вопрос о том, не должна ли Госдума утвердить президента в должности, Путин ответил, что политическая система в России отличается от британской и главу государства определяют путем тайного голосования граждан, а не в правящей партии.

Кроме того, Путин также отметил, что действующий президент может поддержать кого-нибудь и поддержка эта может оказаться существенной только в том случае, если люди верят приемнику и уважают его.

В прошлом году в ходе прямой линии Путин уже отвечал на вопрос о выборе преемника. Тогда российский лидер также заявил, что решающий голос останется за избирателями.

«Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ», — заявил тогда Путин.

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин в телеобращении назвал своим преемником Путина, который тогда был директором ФСБ и секретарем Совбеза. Исполнять обязанности президента Путин начал с 31 декабря того же года, после ухода Ельцина в отставку, он победил на выборах в марте 2000 года.

Темы: Россия, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 14:44
Гость: Простой генерал от инфантерии

19 лет раздумий... однако...
28.06.2019, 14:41
Гость: Это

ретроградная амнезия после пластики.
28.06.2019, 14:40
Гость: Достойным приемником

Точно. Достаточно включить его в розетку 220 вольт и повернуть ручку громкости.
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