Путин встречается с Папой Римским

Ватикан ведет наступление на православные земли и православные народы, полагает протоиерей Всеволод Чаплин

Сегодня, 4 июля, состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Папой Римским Франциском в Ватикане. Среди тем беседы будут ситуации и в Сирии, и на юго-востоке Украины, а также разговор коснется диалога Русской православной и Римской церквей, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков.



Фото с сайта kremlin.ru

ТАСС передает слова помощника президента о том, что Путин не будет поднимать тему приглашения Папы Римского в Россию. "На данный момент вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет".

По мнению Кремля, отношения РПЦ и католиков перешли на новый уровень развития в 2016 году после Гаванской встречи, при этом в России остается много критиков такого сближения, противоречащего канонам, сегодня эту тему обсуждают на разных уровнях.

Эксперт Накануне.RU протоиерей Всеволод Чаплин считает, что Ватикан ведет наступление на православные земли и православные народы, потому сближаться с ним стоит осмотрительно, а приглашать Папу в гости и вовсе не стоит.

"В России открываются разного рода миссионерские, католические учреждения, подчиненные Ватикану. Когда я работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС), против этого протестовали, сейчас протестов не слышно, активно ведется экспансия униатства на юге и востоке Украины, и в центре Украины, где унии никогда не было, есть попытки возрождения униатства в Белоруссии, в России, где состоялся съезд российских греко-католиков.

Все с это говорит совершенно ясно, что с одной стороны нам улыбаются и говорят, что унии – это не путь к единству, а с другой стороны пытаются воссоздать влияние унии на православные земли".

Эксперт рассказывает, что часто так называемые католические структуры стоят за разного рода государственными переворотами. Всеволод Чаплин называет три силы, стоявшие за майданом 2014 года в Киеве: это радикальные псевдо-националисты, среди которых было много униатов, сектанты, и униатская организованная общественность, которая приехала из западных областей Украины при прямом участии тамошних клирикальных структур.

"Всю эту реальность надо понимать, - говорит Чаплин, - да, есть общие пункты в повестке дня: это положение христиан на Ближнем Востоке, это тема миграции, хотя здесь Ватикан занимает популистскую позицию (хочет понравиться либеральной публике, игнорируя мнение собственной паствы, особенно в Италии). Есть и разного рода проекты культурного обмена, но я надеюсь, что президент Путин поднимет все-таки тему униатства и Украины, где люди, прямо подчиненные Ватикану, ведут жесткую антироссийскую политику, пытаясь превратить Украину в форпост Запада против России".

Довольно интересно, почему в контексте встречи президента РФ с Папой Римским так настойчиво велись разговоры о том, не пригласит ли понтифика глава государства в Москву?

Телеграм-канал "Церквач" пишет, что приезд Франциска в Москву стал бы "сокрушительным ударом по патриарху Кириллу", авторитет которого существенно упал в глазах многих верующих после Гаванской встречи с понтификом в 2016 году.

Встреча в Гаване была обусловлена политическими интересами России на Ближнем Востоке, уверены эксперты (Москва планировала масштабные военные действия и защиту святынь в Сирии), именно поэтому большая часть декларации, подписанной Кириллом и Франциском, посвящена ближневосточным проблемам.

По мнению ТК "Церквач", патриарх "подставился" ради Путина. Якобы так отец нации получил политического союзника в лице Папы:

"А патриарх Кирилл собрал на свою голову недовольство заметной части верующих, которые считают Франциска натурально Антихристом в сутане. А теперь и Кирилла тоже. Даже готовый хоть каждый месяц кидаться в объятия папы Римского, гений церковной дипломатии митрополит Иларион (Алфеев), словно извиняясь, заявил недавно в интервью Католическому информагентству, что Франциска в России пока не ждут, потому что "в нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять".

Иными словами, антикатолические настроения в РПЦ это не удел безграмотных старух, а вполне оформившаяся тенденция. И любой шаг навстречу Риму может иметь очень серьезные последствия для всей церкви".

Эксперт Накануне.RU называет подобные "сплетни" в телеграм-каналах неизбежными плодами технологий, но "сарафанное радио" существовало всегда, иногда сплетни запускаются специально, а иногда имеют отношение к реальности.

"Есть еще одна интрига, относительно встречи Путина и Папы Римского, которая тоже отчасти засвечена в "телеграме", правда, с консервативной стороны, - говорит Всеволод Чаплин. – На следующий день после встречи с Путиным Франциск встречается с украинскими униатами. Интересно будет понять степень их поддержки. Судя по всему, на этой встрече такая степень повысится, есть даже слухи о том, что униатам дадут статус патриархата. Непонятно, будет ли Путин отговаривать Франциска от такого более чем вызывающего по отношению к православию шага, но если он все же его предпримет, особенно если после встречи с нашим президентом, это будет настоящим плевком в сторону православных народов".

Напомним, что избран Францсик был за год до событий на Майдане, в марте 2013 года. В прошлый раз встреча понтифика с президентом Путиным произошла в 10 июня 2015 года, интересно, что многие увидели в этом знак особого расположения папы к России и поворот на более жесткую политику нового главы Католической церкви.

В 2013 году СМИ называли нового Папу чуть ли не "революционером", так как многое он делал впервые, например, даже начало его службы связано с тем, что предшественник Бенедикт неожиданно (такое было в истории католичества только в 1415 году) сам покинул высокий пост под предлогом большого возраста, хотя обычно понтифики остаются в сане до дня своей смерти.

Также Франциск первый папа-иезуит (официальное название - Общество Иисуса и три традиционных обета иезуитов звучат как "бедность, послушание и целомудрие"), Франциск - также первый папа-монах со времен Григория XVI. Само имя, которое он выбрал, якобы говорит многое о его целях, напомним, оно принадлежит святому Франциску, известному проповедованием идеи бедности для церкви.

Бедность, по Франциску Ассизскому, не отрицательный признак отречения от мира, а жизненный идеал Христа. Сам будущий понтифик родился в семье итальянского железнодорожного рабочего и стал первым папой из Нового света.

Многие эксперты связали такого "прорывного" служителя со сложными временами в католической церкви, с непрекращающимися скандалами, связанными с развращениями детей (тогда вскрылась масса преступлений подобного рода со стороны священников) и прочими извращениями в рядах духовенства.

По оценкам тех, кто видел в новом понтифике борца за мораль, он должен был начать противиться излишнему либерализму в самой церкви, сделать то, что предыдущий понтифик не мог, лучше справляться с новыми вызовами современности. Тогда Путин получил от папы старинную медаль с изображением ангела, "приносящего мир и справедливость".

Также впервые в истории новый понтифик претворил в жизнь долгие разговоры о встрече с нашим патриархом. Напомним, что встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском сделала большой скандал в среде верующих, многие стали открыто обвинять патриарха в экуменизме.

Встреча глав двух христианских церквей прошла в здании аэропорта Гаваны и стала первой встречей за всю историю РПЦ и Католической церкви. Разговор понтифика и главы РПЦ длилась более двух часов, по итогам встречи была подписана совместная декларация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал встречу Кирилла и Франциска обоюдным шагом навстречу России и Запада. Но декларацию осудил Союз русского народа, который заявил, что патриарх Кирилл нарушил церковные каноны, встретившись с Папой Римским.

Жесткая критика была обусловлена нарушением канонов. Так, по мнению противников сближения с Ватиканом, сама встреча с еретиком – это измена Святой церкви, то есть встреча с главой Католической церкви – предательство православия. Не все согласны с такими категоричными формулировками, но тем не менее они есть и имеют силу в обществе.