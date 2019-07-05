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«Единая Россия» вводит KPI и обещает увольнения в «худших» регионах

11:01 5.07.2019
Фото с сайта er.ru
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«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделений, который будет оцениваться по трем составляющим - текущий электоральный рейтинг партии в регионе, его динамика и результаты выборов.

Официально об этом будет объявлено 5 июля на политической конференции единороссов в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве партии.

Выборный показатель будет действовать только в тех регионах, где в текущий период проходят избирательные кампании. Точка отсечения выборного показателя - итоги региональных кампаний 2018 года.

Что касается двух других критериев (электоральный рейтинг и его динамика), то делать выводы руководство партии намерено по следующему принципу: если на протяжении двух кварталов подряд рейтинг партии в регионе был ниже среднего по стране и при этом его динамика отрицательная, «то это сигнал секретарю регионального отделения». «По худшим будут приниматься решения [кадровые]», - заверил собеседник РБК в руководстве «Единой России».

Первые итоги по KPI будут подведены осенью, после единого дня голосования.

На сегодняшний день в десятку лучших по электоральному рейтингу «Единой России» регионов входят: Чечня (78%), Тува (62%), Брянская область (49%), Крым (49%), Адыгея (45%), Калужская область (44%), Липецкая область (44%), Курганская область (43%), Чувашия (43%).

Назвать регионы с худшим рейтингом партии власти источники РБК отказались.

В марте на круглом столе в Фонде развития гражданского общества приводились данные ВЦИОМа по тому, за кого готовы голосовать москвичи на выборах в Мосгордуму. За выдвиженца от «Единой России» изъявляли готовность отдать голос 22%, за самовыдвиженца - 37%. В настоящее время все единороссы идут на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы.

Темы: Выборы в Государственную думу РФ, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 17:05
Гость: Дед

дык это по все России,где ни копни-представители ер
05.07.2019, 16:40
Гость: Пимен

В Евпатории подавляющая часть депутатов - ЕРовцы. Прокурор города подал представление на некоторых из них за то, что они зажали свои доходы от публикации, а нардепы ЕДИНЫ: отвергли представление прокурора. А по городу ходят маршрутки с рекламами:"Единая Россия" - партия нашего города.
Да и во всех глубинках моральное содержание ЕРовцев одинаково!
05.07.2019, 12:48
Гость: Илья

Для оценки лояльности населения по отношению к монархии австрийское министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий:
I.а, I.в, I.с
II.а, II.в, II.c
III.a, III.в, III.c
IV.a, IV.в, IV.c.
Римская четверка в соединении с "а" обозначала государственного изменника и петлю, в соединении с "в" -концентрационный лагерь, а с "с" - необходимость выследить и посадить.
После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу: "Что-то нынче наш вахмистр невеселый, словно как не в своей тарелке". Тогда он уходил домой, а. после его ухода кто-нибудь всегда говорил: "Видать, наши в Сербии опять обделались - вахмистр сегодня больно молчаливый".
А вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет:
"Настроение среди населения - 1а..."
(Похождения бравого солдата Швейка)
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