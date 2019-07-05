«Единая Россия» вводит KPI и обещает увольнения в «худших» регионах

11:01

«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделений, который будет оцениваться по трем составляющим - текущий электоральный рейтинг партии в регионе, его динамика и результаты выборов.

Официально об этом будет объявлено 5 июля на политической конференции единороссов в Москве, сообщает РБК со ссылкой на источники в руководстве партии.

Выборный показатель будет действовать только в тех регионах, где в текущий период проходят избирательные кампании. Точка отсечения выборного показателя - итоги региональных кампаний 2018 года.

Что касается двух других критериев (электоральный рейтинг и его динамика), то делать выводы руководство партии намерено по следующему принципу: если на протяжении двух кварталов подряд рейтинг партии в регионе был ниже среднего по стране и при этом его динамика отрицательная, «то это сигнал секретарю регионального отделения». «По худшим будут приниматься решения [кадровые]», - заверил собеседник РБК в руководстве «Единой России».

Первые итоги по KPI будут подведены осенью, после единого дня голосования.

На сегодняшний день в десятку лучших по электоральному рейтингу «Единой России» регионов входят: Чечня (78%), Тува (62%), Брянская область (49%), Крым (49%), Адыгея (45%), Калужская область (44%), Липецкая область (44%), Курганская область (43%), Чувашия (43%).

Назвать регионы с худшим рейтингом партии власти источники РБК отказались.

В марте на круглом столе в Фонде развития гражданского общества приводились данные ВЦИОМа по тому, за кого готовы голосовать москвичи на выборах в Мосгордуму. За выдвиженца от «Единой России» изъявляли готовность отдать голос 22%, за самовыдвиженца - 37%. В настоящее время все единороссы идут на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы.