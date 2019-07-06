]]>
]]>
Главная В России Новости

Среди налетчиков из ФСБ оказался внук генерала из академии ведомства

11:50 6.07.2019
© KM.RU, Национальный антитеррористический комитет
© KM.RU
Материалы по теме:

Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест. Их подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162). Имена арестованных не разглашались.

Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того,  на причастность к налетам проверяется еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения.

Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург»  на улице Ивана Бабушкина.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций. Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства. К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Расследование преступлений в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.07.2019, 18:13
Гость: mesozoic_2

тупой еще тупее
+
ни оказались на камерах по всей округе.... академию надо разгонять.
06.07.2019, 18:05
Гость: нв

Извиняюсь 272 пачки и 1360 пачек и вес 27 кг и 136 кг
06.07.2019, 17:51
Гость: нв

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина.
\\
136000000 рублей /5000/100=2720 пачек 5000 купюр или 13600 пачек 1000 купюр.Интересно он в офисе на деньгах сидел.2720*0,1кг=272 килограмма 5000 купюрами или 1360 килограмма 1000 купюр.
Все комментарии (26)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.