Среди налетчиков из ФСБ оказался внук генерала из академии ведомства

11:50

Среди арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда изданию сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест. Их подозревают в разбое (ч. 4 ст. 162). Имена арестованных не разглашались.

Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, на причастность к налетам проверяется еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения.

Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Пока сотрудниками Главного военного следственного управления СКР собраны доказательства причастности обвиняемых к нападению на мужчину, у которого 10 июня 2018 года отобрали 136 млн руб. наличными в офисе небольшого московского банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина.

По словам собеседника РБК в спецслужбах, налетчики считали, что банк, который они сами подозревали в обналичивании денег, не обратится в правоохранительные органы из-за «сомнительного характера» своих операций. Однако на следующий день в полицию обратился мужчина, который заявил, что были похищены его личные средства. К расследованию подключились оперативники московского уголовного розыска, которые с помощью камер наружного наблюдения установили микроавтобус «Мерседес», на котором скрылись нападавшие, а затем и их личности.