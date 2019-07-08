В Шереметьево в пять раз подняли зарплату грузчикам

17:22

Компания «Шереметьево Хэндлинг», отвечающая за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в Минтрансе.

Отмечается, что зарплаты грузчикам повышены с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле. При этом не уточняется, размер ли это фиксированной зарплаты или в целом максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также он не сказал, зарабатывают такие суммы все грузчики или только вновь нанимаемые.

Однако, по словам собеседников издания, решить проблемы с задержками выдачи багажа пока не удалось. По словам гендиректора аэропорта, проблема с багажом до сих пор не решена, потому что из бывших грузчиков «Аэрофлота» кто-то спланировал отпуск и был готов выйти осенью, а кто-то нашел новое место работы.

Проблема с наймом новых грузчиков заключается еще и в том, что сотрудника, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо обучать в течение двух месяцев. Также аэропорт как стратегический объект может нанимать на работу только граждан России. По словам собеседника издания, оптимальный штат грузчиков «Шереметьево Хэндлинг» — 2 тыс. человек. Сейчас же этой работой в аэропорту занимаются 1,4 тыс. человек.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Минтранс потребовал решить ситуацию с багажом в Шереметьево до 15 августа.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Неполадки наблюдались в основном в терминале D, а также терминалах E и F. В авиагавани трудности объяснили пиком пассажирских перевозок. Туристы дожидались чемоданов по 2,5 часа.