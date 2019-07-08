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В Шереметьево в пять раз подняли зарплату грузчикам

17:22 8.07.2019
Аэропорт Шереметьево
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Компания «Шереметьево Хэндлинг», отвечающая за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в Минтрансе.

Отмечается, что зарплаты грузчикам повышены с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле. При этом не уточняется, размер ли это фиксированной зарплаты или в целом максимальный доход с учетом бонусов и переработок. Также он не сказал, зарабатывают такие суммы все грузчики или только вновь нанимаемые.

Однако, по словам собеседников издания, решить проблемы с задержками выдачи багажа пока не удалось. По словам гендиректора аэропорта, проблема с багажом до сих пор не решена, потому что из бывших грузчиков «Аэрофлота» кто-то спланировал отпуск и был готов выйти осенью, а кто-то нашел новое место работы.

Проблема с наймом новых грузчиков заключается еще и в том, что сотрудника, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо обучать в течение двух месяцев. Также аэропорт как стратегический объект может нанимать на работу только граждан России. По словам собеседника издания, оптимальный штат грузчиков «Шереметьево Хэндлинг» — 2 тыс. человек. Сейчас же этой работой в аэропорту занимаются 1,4 тыс. человек. 

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Минтранс потребовал решить ситуацию с багажом в Шереметьево до 15 августа.

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в конце мая. Неполадки наблюдались в основном в терминале D, а также терминалах E и F. В авиагавани трудности объяснили пиком пассажирских перевозок. Туристы дожидались чемоданов по 2,5 часа.

Темы: Аэропорт Шереметьево
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.07.2019, 19:46
Гость: Кому показала?

Может быть это как раз новопринятым гастерам подняли? За них-то свои посольства, диаспоры и "талантливые российские бизнесмены" братского южного происхождения хлопотали. Возможно, обещали пожаловаться в ООН, ШОС, и другие международные организации. А за русских кто впрягаться будет??? Так что не спешите радоваться.
08.07.2019, 18:46
Гость: Сергуня

Полная хрень.
Никто никому ничего не повышал. Кинут лишний чирик и будут все работать.
08.07.2019, 18:31
Гость: Аттракцион

неслыханной щедрости от ротенберга.
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