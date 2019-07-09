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Правительство предложило значительно повысить акциз на вино

09:23 9.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, пишет газета "Ведомости".

В частности, новый законопроект предлагает внести поправки в Налоговый кодекс, и в случае их одобрения в России вырастут акцизы на тихие вина с 18 рублей до 31 рубля за литр, а на игристые — с 36 до 40 рублей.

Таким образом чиновники привели в соответствие ставки акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции, объяснил изданию представитель Минфина. Правительство одобрило предложенные изменения, скоро их внесут в Госдуму, сказал пресс-секретарь премьер-министра Медведева Олег Осипов.

Отмечается, что повышение коснется не всех вин. Поправки уравняют акциз на российские и импортные вина, что устранит несоответствие российского законодательства нормам ВТО, пишет газета. Также поправки отнесут к подакцизной продукции виноград, используемый для производства вин, виноматериалов или спиртных напитков полного цикла. Производители этой продукции смогут получить налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом, сообщил представитель Минфина. 

Информацию о том, что правительство действительно одобрило новые поправки и в скором времени внесет их в Госдуму, в интервью газете подтвердил пресс-секретарь председателя кабинета министров Олег Осипов.

Издание отмечает, что законопроект также предусматривает, что к подакцизной продукции будет отнесен и виноград, используемый для производства вина. Благодаря этому производители смогут получать налоговый вычет по акцизу за использованный виноград с повышающим коэффициентом. Кроме того, предлагаемые поправки почти уравняют ставки акциза на вино и на винные напитки без добавления спирта.

По мнению экспертов, принятие нового законопроекта приведет к повышению стоимости продукции для конечного потребителя, а стоимость винных напитков почти сравняется с уровнем цен на натуральные вина.

Темы: Акцизы и пошлины , Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 11:53
Гость: Ray Bloom

О здоровье населения заботятся ...
09.07.2019, 11:45
Гость: Иногда бывает

Грузинского вина не будет, а на пойло акциз.
09.07.2019, 11:10
Гость: ринат

Ну надо бы было быть стопроцентным идиотом. если предположить. что наше правительство решит снизить цены на вино))))))))))))))))
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