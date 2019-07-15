Медведев распорядился ускорить выплаты для пострадавших от наводнения

13:50

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое позволит ускорить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, для оформления документов на получение выплат теперь отводится три дня. МВД обязано организовать бесперебойную замену паспортов.

ЦБ рекомендовано обеспечить контроль за доведением кредитными организациями денег до получателей. Пенсионный фонд и «Почта России» должны обеспечить оперативную выплату пенсий и иных социальных выплат пострадавшим. За бесперебойной работой по выдаче паспортов надлежит следить МВД.

Накануне губернатор региона Сергей Левченко проинформировал, что потерявшим жилье жителям построят новые дома за госсчет до октября 2020 года.

Из-за сильного паводка в Иркутской области в конце июня было подтоплено 10,8 тысячи жилых домов. Погибли 25 человек, 11 числятся пропавшими без вести. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют военнослужащие.