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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

16:26 15.07.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Агентство «Красная весна» пишет, что Канакин давно подал рапорт о выходе на пенсию, однако его держали до назначения на эту должность нового кандидата. Сергей Гончаров сообщил, что уход Канакина из ФСБ не связан с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.

«Я бы не связывал эти события», — подчеркнул он.

Канакин возглавил спецподразделение в 2014 году. «Интерфакс» со ссылкой на данные из открытых источников уточняет, что тот служил в «Альфе» с 1984 года. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в Беслане. Имеет звание «Герой России».

Накануне, 14 июля, стали известны подробности дела о разбойном нападении сотрудников ФСБ. Так, по данным «Росбалта», силовики несколько лет крышевали представителей теневого бизнеса России, но через некоторое время их дела ухудшились и они стали нападать на обнальщиков.

5 июля Военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников «Альфы» и «Вымпела» ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Всего в деле фигурируют имена 30 силовиков.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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15.07.2019, 22:13
Гость: таки-да

Первые оборотни в погонах публично были взяты в 2004г. Главным там был зам министра по ЧС(зам шойгу) ганеев..
15.07.2019, 20:53
Гость: сыч

Тут полная омега, командиру лучше застрелиться.
15.07.2019, 18:30
Гость: Однако,

почему «Альфу» возглавляет генерал? Там и полковнику делать нечего.
Расплодили генералов.
На каждого бойца 5 командиров с генеральской зарплатой.
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