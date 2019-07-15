Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

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Начальник спецподразделения Федеральной службы безопасности (ФСБ) «Альфа», генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности, сообщил «Интерфаксу» почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. После увольнения Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения.

Агентство «Красная весна» пишет, что Канакин давно подал рапорт о выходе на пенсию, однако его держали до назначения на эту должность нового кандидата. Сергей Гончаров сообщил, что уход Канакина из ФСБ не связан с задержанием нескольких сотрудников спецподразделения по подозрению в разбое.

«Я бы не связывал эти события», — подчеркнул он.

Канакин возглавил спецподразделение в 2014 году. «Интерфакс» со ссылкой на данные из открытых источников уточняет, что тот служил в «Альфе» с 1984 года. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в Беслане. Имеет звание «Герой России».

Накануне, 14 июля, стали известны подробности дела о разбойном нападении сотрудников ФСБ. Так, по данным «Росбалта», силовики несколько лет крышевали представителей теневого бизнеса России, но через некоторое время их дела ухудшились и они стали нападать на обнальщиков.

5 июля Военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников «Альфы» и «Вымпела» ФСБ до августа. Еще двое на такой же срок отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Всего в деле фигурируют имена 30 силовиков.