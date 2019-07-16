В работе ЗАГС по всей России произошел сбой

15:22

В работе органов ЗАГС в разных регионах России произошел сбой, из-за которого граждане с 15 июля не могут получить свидетельства о браке, о рождении или о смерти.

О сбое сообщают в органах ЗАГС в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владимире, Казани.

Сбой «носит общероссийский характер», сообщила в своем Twitter глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.

Не работает федеральная база, которую обслуживает Федеральная налоговая служба, сообщили в одном из ЗАГСов Екатеринбурга. По данным СМИ, речь идет о едином государственном реестре ЗАГС, запущенном в 2018 году.

В июне в работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой, из-за чего граждане не могли зарегистрировать транспортные средства или снять их с учета.