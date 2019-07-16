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В работе ЗАГС по всей России произошел сбой

15:22 16.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В работе органов ЗАГС в разных регионах России произошел сбой, из-за которого граждане с 15 июля не могут получить свидетельства о браке, о рождении или о смерти.

О сбое сообщают в органах ЗАГС в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владимире, Казани.

Сбой «носит общероссийский характер», сообщила в своем Twitter глава агентства записи актов гражданского состояния Ульяновской области Жанна Назарова.

Не работает федеральная база, которую обслуживает Федеральная налоговая служба, сообщили в одном из ЗАГСов Екатеринбурга. По данным СМИ, речь идет о едином государственном реестре ЗАГС, запущенном в 2018 году.

В июне в работе базы ГИБДД по всей России произошел сбой, из-за чего граждане не могли зарегистрировать транспортные средства или снять их с учета.

Темы: Россия, Развод и проблемы неудачных браков, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 21:01
Гость: Александр

Вот такая вот "цифровая экономика" у нас.
Среди программистов ходит такой анекдот: Если бы строители строили так же, как программисты пишут программы, первый же залетевший дятел разрушил бы цивилизацию.
Нельзя доверять всю информацию одним только централизованным базам данных. Одна авария разрушает целый сегмент общественной жизни в масштабах страны
16.07.2019, 20:10
Гость: Абалдеть !!!

Скоро произойдёт сбой в банковской системе, после которого мы увидим на счетах 0 рублей.
Кроме того, сбой грозит произойти и в сфере оплаты услуг ЖКХ и налогов: вдруг окажется, что мы опять должны заплатить...
А ещё сбой в ЗАГСах может привести к всеобщему омоложению: у всех изменится дата рождения на более позднюю. Ходи потом и доказывай в судах свой настоящий возраст...
16.07.2019, 17:38
Гость: ГГ

Цифровизация, едрёна кочка!
То ли ещё будет.
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