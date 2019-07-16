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Четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы уволены из-за дела Голунова

14:54 16.07.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Четыре сотрудника УВД по ЗАО Москвы уволены в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщило МВД.

Решение принято по итогам служебной проверки. Имена и должности уволенных сотрудников не сообщаются.

По данным источников «Интерфакса», уволены трое оперативников, которые задерживали Голунова «с нарушением регламента», а также их начальник. Речь идет не о главе отдела по контролю за оборотом наркотиков Андрее Щирове; в отношении Щирова идет отдельная проверка, заявил источник.

В задержании Ивана Голунова 6 июня участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов. Занимался делом следователь Игорь Лопатин.

По данным издания Baza поводом для увольнения стало то, что сотрудники в положенное время не позволили Голунову связаться с родственниками и с адвокатом. Baza утверждает, что уволенные полицейские намерены судиться с МВД.

Кроме того, пишет Baza, начальство попросило уволиться сотрудницу пресс-службы управления, которая отправила в ГУВД фотографии с оборудованием для производства наркотиков, якобы сделанные дома у Голунова.

Спецкор «Медузы» был задержан 6 июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Виновным он себя не признавал и настаивал, что наркотики ему подбросили. 11 июня после масштабной общественной кампании в его защиту дело прекратили. Голунов предполагал, что дело связано с его расследованием похоронного бизнеса.

Темы: Взаимоотношения власти и СМИ в России, СМИ и журналистика, МВД России
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Комментарии читателей
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16.07.2019, 18:13
Гость: Lelik

Таки интересно - если у Голунова наркота не своя, знач.тех кто подбросил. Кто же это ?
По нормальному здесь уголовка по серьезной статье, а на выходе увольнение оперов...
Не к вечеру будь упомянут майский указатель, "посадки где ?" - его слова, однако.
16.07.2019, 17:34
Гость: Александр Павлович

А полковникам из Уфы, изнасиловавшим дознавательницу, скорее всего, министр внутренних дел Башкирии посоветовал ее изнасиловать!
16.07.2019, 17:25
Гость: Сколько тех,

кого посадили за подброшенные "сотрудниками" наркотики?
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