15:27

Накануне в Москве прошел митинг несистемной оппозиции. Хотя выборы в Мосгордуму состоятся только в сентябре, сторонники Навального начали митинговать заранее

Причиной стал недопуск «независимых кандидатов» до выборов, из-за высокого процента брака и фальсификации подписей. Например, ставленница Навального Любовь Соболь использовала в подписных листах данные уже давно умерших людей.

Митинг на проспекте Сахарова был согласован властями, поэтому любой желающий мог свободно придти и поддержать оппозицию. Тем не менее, вместо обещанных «десятков тысяч» сторонников, на митинг явилось чуть больше 12 тысяч москвичей.

На мероприятии были видны флаги Украины и Грузии, дающие понять, какой контингент вышел на улицу. Апеллировать к риторике государств, ставших полигонами для «цветных революций» , с гражданской точки зрения аморально.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался об отношениях бывших союзных республик и современных оппозиционеров России.

«Это вещь, которая хорошо демонстрирует смычку между российской несистемной оппозицией и теми антироссийскими силами, которые олицетворяют курс Киева и Тбилиси», - заявляет он.

По его мнению, деятельность по дестабилизации ситуации в России проистекает из желания получить побольше денег от Запада. Он напомнил, что все собрания несистемной оппозиции проходят в странах Прибалтики, являющихся членами НАТО. Это значит, что у всех подобных активностей есть свои координаторы, следящие за тем, чтобы оппозиционеры «отрабатывали» вложенные в них средства.

Эксперт заключил, что подобные митинги являются местом сбора антироссийски настроенных сил. Нормальные граждане и жители столицы не появлялись на проспекте Сахарова.