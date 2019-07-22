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Рок-фестиваль «Летчик. Дача. Лето», 9-11 августа, «Джао Да!ча» (Ярославская область)

16:26 22.07.2019
Рок-фестиваль «Летчик. Дача. Лето», 9-11 августа, «Джао Да!ча» (Ярославская обла
ДДТ. Фото предоставлено организаторами фестиваля
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Организаторы большого опен-эйра в Ярославской области «Летчик. Дача. Лето», посвященного 20-летию легендарного клуба «Китайский летчик Джао Да», обнародовали расписание фестиваля по дням

9 августа: the baba, ГУДТАЙМС, «АлоэВера», «Голос Омерики», «Кирпичи», Антоха МС, SHORTPARIS, Dolphin.

10 августа: «Вальсирующие», Карл Хламкин и ДЗО, Группа OLEГ, НОТЭБЁРД, Markscheider Kunst, Паперный и Т.А..М…, Дети Picasso, Billy's Band, Tequilajazzz, Пелагея, Найк Борзов, Noize MC, Zdob si Zdub.

11 августа: SHOO, «Джамбука», «Мамульки бенд», «Сейф», «Сплин», ДДТ.

Загородный комплекс «Джао Да!ча», где пройдет фестиваль, располагается неподалеку от города Переславль-Залесский, в 133 км. от Москвы. На территории расположены: ресторан, семейные домики, палаточный лагерь и юрты, скотный двор, теплицы, детская площадка, офф-роуд трасса для квадроцикла и прогулочные маршруты.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные фестивали в России
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