Правительство разрешит РЖД вырубку леса вокруг Байкала

17:48

Правительство подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал", которые дают разрешение РЖД на вырубку леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

"Законопроект [разрешающий вырубки] разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМ и Транссиба <…> Конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз", - говорится в публикации.

Как пишет издание, законопроект разрешает перевод земель лесного фонда Байкала в категорию земель, на которых разрешено строительство и проведение сплошных вырубок, за исключением особо охраняемых зон. Такое разрешение можно будет получить до 1 января 2024 года, если вырубкам не будет альтернативы.

Представитель РЖД рассказал изданию, что работы будут проводиться "вдоль полосы отвода существующих железных дорог" и что они "необходимы для увеличения пропускной способности БАМ и Транссиба".

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для выполнения поручения президента о модернизации БАМа и Транссиба потребуется вырубить до 10 тысяч гектаров леса вдоль железных путей.

В свою очередь экологи считают, что законопроект может уничтожить экосистему озера. «Сплошные вырубки леса на Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв, что в свою очередь ведет к стеканию в Байкал глины, песка и биогенных элементов», — сказал российский координатор организации «Реки без границ» Александр Колотов. Председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская добавила, что проводимые сейчас массовые вырубки леса у Байкала уже привели к изменению климата в регионе.