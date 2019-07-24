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Правительство разрешит РЖД вырубку леса вокруг Байкала

17:48 24.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство подготовило поправки в закон "Об охране озера Байкал", которые дают разрешение РЖД на вырубку леса для строительства новой инфраструктуры Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

"Законопроект [разрешающий вырубки] разработан во исполнение поручения президента для реализации проекта модернизации БАМ и Транссиба <…> Конкретные объемы и виды работ определятся после прохождения государственных экспертиз", - говорится в публикации.

Как пишет издание, законопроект разрешает перевод земель лесного фонда Байкала в категорию земель, на которых разрешено строительство и проведение сплошных вырубок, за исключением особо охраняемых зон. Такое разрешение можно будет получить до 1 января 2024 года, если вырубкам не будет альтернативы.

Представитель РЖД рассказал изданию, что работы будут проводиться "вдоль полосы отвода существующих железных дорог" и что они "необходимы для увеличения пропускной способности БАМ и Транссиба". 

По словам гендиректора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, для выполнения поручения президента о модернизации БАМа и Транссиба потребуется вырубить до 10 тысяч гектаров леса вдоль железных путей.

В свою очередь экологи считают, что законопроект может уничтожить экосистему озера. «Сплошные вырубки леса на Байкале в горных территориях приведут к эрозии почв, что в свою очередь ведет к стеканию в Байкал глины, песка и биогенных элементов», — сказал российский координатор организации «Реки без границ» Александр Колотов. Председатель экологической ассоциации «Байкальское содружество» Екатерина Удеревская добавила, что проводимые сейчас массовые вырубки леса у Байкала уже привели к изменению климата в регионе.

Темы: Байкал, Экология и охрана природных богатств планеты, Экология и охрана природных богатств России, ОАО «Российские железные дороги», Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.07.2019, 00:23
Гость: Цитата

Станислав Говорухин в своей работе «Россия, которую мы потеряли» дал такую характеристику стройке БАМа:

"Вы когда-нибудь были на БАМе? Давайте проедемся с нами. Как искалечена, испоганена вся земля, убито всё живое вокруг этого Вечностроя!"
24.07.2019, 22:45
Гость: Просто интересно?

А когда при Сталине и Брежневе строили БАМ- тайгу не рубили?
24.07.2019, 21:25
Гость: гость

А что, тайгу еще не всю вырубили?
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