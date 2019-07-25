Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

15:50

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Об этом глава республики сообщил в своем блоге в Instagram.



Скриншот @kadyrov._95 via Instagram

Ранее родители мальчика выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера.

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — говорится в публикации Кадырова.

Отмечается, что из фонда Ахмата Кадырова ребенку выделены амуниция и полное обмундирование. В детских магазинах Грозного ему купили игрушечные оружие и транспорт.

«Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев», — добавил Рамзан Кадыров.