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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

15:50 25.07.2019

Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева. Об этом глава республики сообщил в своем блоге в Instagram.


Скриншот @kadyrov._95 via Instagram

Ранее родители мальчика выложили в интернет видео с рассказом ребенка о мечте охранять чеченского лидера. 

«С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку!» — говорится в публикации Кадырова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чём беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире. Некоторые скажут, что шестилетний Магомед-Эми слишком мал для спецназа. Несмотря на свой возраст, мальчик полон смелости, решимости и отваги. Он готов встать за меня горой и отразить любую атаку! Я наткнулся на видеоролики Магомед-Эми Газиева на просторах Интернета. Он очень хотел охранять мой покой, стать настоящим защитником и воином. Сегодня я пригласил его и принял на работу в должности командира. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тут же обеспечил его полным обмундированием и амуницией. В детских магазинах Грозного закуплено всё необходимое оружие и транспорт. Курировать работу моего охранника будет помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" @groznytv Ахмед Дудаев @ahmed_95kra . Я поздравляю Магомед-Эми со вступлением на этот важный и ответственный пост! Желаю ему вырасти большим, сильным, настоящим патриотом и защитником Отечества! #Кадыров #Россия #Чечня #Газиев

Публикация от Kadyrov_95 (@kadyrov._95)

 

Отмечается, что из фонда Ахмата Кадырова ребенку выделены амуниция и полное обмундирование. В детских магазинах Грозного ему купили игрушечные оружие и транспорт.

«Курировать работу моего охранника будет помощник главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев», — добавил Рамзан Кадыров. 

Темы: Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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25.07.2019, 19:36
Гость: глот

а че тут такого? ну новое развлечение местного царька
25.07.2019, 19:12
Гость: Ира

уездный царек развлекается.
25.07.2019, 19:12
Гость: дааааа

так много сил не надо, чтоб за..рать мозги ребенку и сделать из него счастливого раба.
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