Сибирские пожары, смог от которых накрыл даже Урал, стали поводом для обращения к Медведеву

12:58

Вячеслав Володин назвал запрос информацию по пожарам в Сибири «политической акцией»



Фото с сайта pixabay.com

Депутат Госдумы от КПРФ от Новосибирской области Вера Ганзя рассказала Накануне.RU, что на последнем заседании Госдумы перед уходом на каникулы она пыталась убедить руководство парламента принять профильным комитетам протокольное поручение, по которому у кабмина можно было запросить информацию о мерах, принимаемых для тушения пожаров в Сибири. По ее словам, принятие документа заблокировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Не дал ход инициативе председатель Госдумы Володин, он сказал, что это протокольное поручение не было внесено с самого начала заседания, и теперь его нет в повестке. Но никогда протокольные положения в повестку дня не входили. Затем он и вовсе заявил, что это политическая акция, которую я устроила", – рассказала Вера Ганзя.

Впрочем, депутаты решили составить обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором, кроме информации о мерах решения проблемы пожаров, потребовали и введения ЧС в Сибири.

"Подписали это обращение все три оппозиционные фракции и обратились к Медведеву. По этому обращению правительство должно будет отреагировать, такое оно не сможет игнорировать", – уверена депутат от КПРФ.

Впрочем, по ее мнению, сибирские пожары, которые из года в год бушуют в летний сезон, – следствие изменений, принятых в Лесной кодекс более 10 лет назад.

"Те, кто виноваты сегодня в такой ситуации, а это те, кто изменили до неузнавания Лесной кодекс, убрали оттуда профилактику пожаров, теперь получают то, что получают. Вырубается лес, а чтобы это скрыть, поджигается. Я считаю, что в первую очередь надо тех, кто подписывал и изменял Лесной кодекс, нарядить в огнезащитные костюмы и отправить в лес тушить Сибирь", – заключает Ганзя.

Отметим, что ранее сибирские активисты потребовали от властей ввести режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, которые уже несколько недель идут в Иркутской области и Красноярском крае.

В петиции, которая выложена на сайте change.org, уточняется, что гарь от пожаров распространилась на Томскую область, Хакасию, Кузбасс и Новосибирскую область.

Отметим, что смог дошел даже до УрФО. МЧС по Тюменской области накануне сообщило, что смог, появившийся в регионе, тоже пришел от сибирских пожаров. Аналогичное сообщение МЧС сделало и для Урала.

"Это совершенно не нормально, что в соседних областях люди ощущают пожары, бушующие в Красноярском крае! Представляете, что тогда происходит в эпицентре пожаров, как гибнут звери и наши многострадальные леса! В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные посёлки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений..." – говорится в петиции.

Активисты требуют ввести режим ЧС по всей территории Сибири. При этом они ссылаются на Федеральный закон №68 о чрезвычайных ситуациях. В нем указано, что объявление ЧС позволяет мобилизовать силы и средства по всей стране, а не только в пострадавших регионах.

"Проявите государственное мышление, защитите наши леса, нашу воду, наше здоровье! Требуем на основании закона Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров в Сибири!" – пишут они.

Отметим, что пожары в Сибири на территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии бушуют уже более двух недель. В Красноярске жители жалуются на то, что им приходится ходить по городу в масках из-за гари. Смог от пожаров дошел до Тюменской, Свердловской, Курганской и Челябинской областей.