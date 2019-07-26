Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

22:09

В Министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что в Румынии якобы задержали корабли с российской бронетехникой.

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было, сообщает RT.

«Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляется в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как указали в Минобороны, все поставки осуществлены в соответствии с контрактом и в согласованные сроки.

Ранее сообщалось, что в румынском МИД заявили, что Бухарест не выдал разрешение на транзит российского вооружения в Сербию