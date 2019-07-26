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Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

22:09 26.07.2019
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Министерстве обороны России опровергли сообщения о том, что в Румынии якобы задержали корабли с российской бронетехникой.

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было, сообщает RT.

«Все заявления о подобных поставках и якобы задержании румынской стороной российского транспорта с бронетранспортёрами — абсолютная ложь», — заявили в оборонном ведомстве.

Там подчеркнули, что экспорт военной продукции из России в Сербию осуществляется в строгом соответствии с международным законодательством и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как указали в Минобороны, все поставки осуществлены в соответствии с контрактом и в согласованные сроки. 

Ранее сообщалось, что  в румынском МИД заявили, что Бухарест не выдал разрешение на транзит российского вооружения в Сербию

Темы: Министерство обороны РФ
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26.07.2019, 23:20
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