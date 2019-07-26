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Румыния не пропустила российские танки в Сербию

19:02 26.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Санкции Евросоюза стали причиной, по которой Румыния не выдала разрешение России на транзит. Российский транспорт с вооружением не сможет переправится по Дунаю в Сербию. Об этом сообщил портал B1 со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве отметили, что для выдачи разрешения необходимо выполнить ряд условий. Согласно одному из них услуги оператора Румынии не должны каким-либо образом отвечать интересам российских лиц или компаний. Это требование соответствует санкциям Евросоюза, которые были введены из-за ситуации на Украине.

«Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями», — сообщили в румынском МИД.

Предполагалось, что Россия перевезет через территорию Румынии 30 танков и столько же бронетранспортеров. Договор на поставку был заключен ранее. Власти страны задержали и конфисковали технику.

Река Дунай является международной транспортной территорией. Дунайская конвенция предполагает, что то или иное государство может проверять грузы, которые проходят по его части реки, однако препятствовать прохождению не может.

Темы: Россия, Румыния, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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26.07.2019, 22:50
Гость: Механик

Давно уже пора придумать такие танки, которые могли бы незаметно летать вместе со стерхами.
26.07.2019, 22:40
Гость: ВДВ

Минобороны России опровергло сообщения румынских властей о блокировании и задержании поставок российского транспорта с бронетранспортерами для Сербии.

Экспорт военной продукции из России в Сербию проводится согласно международному законодательству, добавили в оборонном ведомстве, передает РИА «Новости».

Там также уточнили, что все поставки в Сербию были проведены в строгом соответствии с контрактом и в согласованные сроки.
26.07.2019, 22:40
Гость: А как еще?

Надо было через Крым переправлять.
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