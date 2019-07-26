Румыния не пропустила российские танки в Сербию

19:02

Санкции Евросоюза стали причиной, по которой Румыния не выдала разрешение России на транзит. Российский транспорт с вооружением не сможет переправится по Дунаю в Сербию. Об этом сообщил портал B1 со ссылкой на МИД страны.

В ведомстве отметили, что для выдачи разрешения необходимо выполнить ряд условий. Согласно одному из них услуги оператора Румынии не должны каким-либо образом отвечать интересам российских лиц или компаний. Это требование соответствует санкциям Евросоюза, которые были введены из-за ситуации на Украине.

«Это условие не было выполнено в данной ситуации, так что соответствующая лицензия не могла быть предоставлена компетентными румынскими властями», — сообщили в румынском МИД.

Предполагалось, что Россия перевезет через территорию Румынии 30 танков и столько же бронетранспортеров. Договор на поставку был заключен ранее. Власти страны задержали и конфисковали технику.

Река Дунай является международной транспортной территорией. Дунайская конвенция предполагает, что то или иное государство может проверять грузы, которые проходят по его части реки, однако препятствовать прохождению не может.