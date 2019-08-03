Племянница Скрипаля рассказала о его телефонном звонке

11:26

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль выходил на связь с семьей 26 июня. Об этом РИА Новости рассказала его племянница Виктория Скрипаль. По ее словам, она не хотела предавать огласке информацию об этом звонке.

Скрипаль пояснила, что 20 и 23 июня у Сергея и у Юлии были дни рождения. По ее словам, дядя говорил с семьей около пяти минут.

"Все его звонки длятся не более пяти минут. Видимо, именно столько ему разрешают с нами говорить. В этот раз он сказал, что не намерен возвращаться в Россию", — сказала Скрипаль.

Она отметила, что семья удивлена тем фактом, что Сергей не позвонил на день рождения матери.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к покушению на Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

