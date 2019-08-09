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Современное SEO продвижение

16:59 9.08.2019

Начнём с того, что такое SEO (Search Engine Optimization)?

Простыми словами, "поисковое продвижение сайта". Работа над улучшением видимости вашего сайта в поисковых системах.

Однако, интернет эволюционирует, поисковые алгоритмы тоже, а значит, SEO в 2010 и SEO в 2019 могут отличаться настолько разительно, насколько отличались старые сайты от современных.

Если раньше вся поисковая оптимизация сводилась к банальному манипулированию поисковыми системами, то сейчас последние настолько сильно развили свои технологии, что справиться с продвижением сайта едва ли под силу специалисту одиночке. Как вы уже поняли, продвижение сайта дело в текущих реалиях дело далеко не простое. И именно по этому стоит смотреть в сторону специализированных компаний с собственной экспертизой и огромным опытом в данной сфере.

Одной из таких компаний является Lacsy

- Компания занимается выводом вашего сайта в топ 10 поисковых систем Яндекс и Гугл
- увеличением количества звонков и заявок
- при это обещает использоваться только "белые" методы продвижения

На последнем пункте стоит заострить внимание, ведь дело в том, что изредка "умельцы" всё равно находят несовершенства в поисковых алгоритмах и используют, чтобы быстро поднять сайт в топ, однако, поисковики рано или поздно всё равно решают проблему и жёстко наказывают те сайты, которые были замешаны в "чёрных методах продвижения"

Выбирая подрядчика ориентируйтесь только на тех, кто не собирается нарушать правила поисковых систем. Не идите на поводу у сиюминутных выгод, ведь бизнес - это дело долговременное, думайте на два шага вперёд и сотрудничайте только с надёжными подрядчиками.

Как находить надёжные компании

Чтобы не нарваться на дилетантов, обязательно изучите информацию о компании-подрядчике в интернете, изучите их сайт, контакты, ранее выполненные проекты и просто посмотрите на их сайт, что тоже немаловажный показатель. Ведь сайт компании, которая собирается продвигать сайты клиентов должен быть практически безупречен, вызывать доверие и располагать к сотрудничеству.

- ознакомьтесь с отзывами
- только белые методы
- сайт компании должен вызывать доверие

 


Желаем успехов в продвижении ваших проектов и также хотим отметить, что работа над продвижением сайта в интернете очень трудоёмка и кропотлива, а значит, при честном подходе к делу не получится увидеть какие-то значимые результаты в короткий срок, будьте к этому заранее готовы.

Темы: Технологии, Наука и техника
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