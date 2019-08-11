Погибшие сотрудники ядерного центра в Сарове будут представлены к наградам

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Директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) назвал имена погибших сотрудников центра во время инцидента при испытании ракеты на полигоне Министерства обороны в Архангельской области. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

"Гибель сотрудников - это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - сказал он, добавив, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам.

Директор ядерного центра также добавил, что в городе будет установлен памятник погибшим сотрудникам.

"Безусловно, что одними материальными вопросами не решишь боль утраты. Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои. Мы представили в Росатом, Росатом представил в администрацию президента документы на награждение их. Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям", - цитирует его ТАСС.

Взрыв произошел 8 августа. Вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений.