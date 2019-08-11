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Погибшие сотрудники ядерного центра в Сарове будут представлены к наградам

21:15 11.08.2019
Стоп-кадр из видео
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Директор Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков в своем выступлении на телевидении города Сарова (Нижегородская область) назвал имена погибших сотрудников центра во время инцидента при испытании ракеты на полигоне Министерства обороны в Архангельской области. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский.

"Гибель сотрудников - это горькая утрата для всего ядерного центра и Госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - сказал он, добавив, что погибшие специалисты представлены к государственным наградам.

Директор ядерного центра также добавил, что в городе будет установлен памятник погибшим сотрудникам.

"Безусловно, что одними материальными вопросами не решишь боль утраты. Мы должны сделать все, чтобы люди остались в нашей памяти как герои. Мы представили в Росатом, Росатом представил в администрацию президента документы на награждение их. Здесь в рамках предприятия вместе с администрацией города приняли решение о том, что через год мы торжественно откроем памятник испытателям", - цитирует его ТАСС

Взрыв произошел 8 августа. Вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона, к субботе, 9 августа, мощность дозы гамма-излучения опустилась до нормальных значений.

Темы: Происшествия, Росатом
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Комментарии читателей
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11.08.2019, 23:53
Гость: Челябинск 40

Скажите спасибо что ядерного взрыва не произошло, были в шаге от катастрофы, боеголовка стояла на предохранителе, но у них с таким подходом и рынком еще где-нибудь рванет обязательно, видимо только нарушили её целостность от взрыва и пожара топлива, поэтому произошла утечка радиации, но её затем в море кинули или в контейнер запихали. А то бы уже снесло весь Кольский полуостров, Финов и Норвегию к черту. Они же в кремле решили что все после 91г больше ракеты и атомное оружие не понадобиться заключили договоры РСМД и СНВ и вообще разработкой не занимались только все разбирали а обогащенный уран в штаты по дешевке продавали в 10 раз дешевле рыночной стоимости. А тут вдруг штаты им сюрприз устроили из ПРО вышли из РСМД и из СНВ точно выйдут. А в РФ правители во главе с гарантом уже всю оборонку уничтожили и теперь в пожарном порядке начали старые советские запасы трясти, новое создать уже ничего не смогут и не успеют как их жареный петух в зад.. клюнет. Был как-то сюжет с какого-то оборонного авиационного обанкроченного завода, дак там понабирали кого попало бывших официантов и доставщиков пиццы на инженерные должности а они не в зуб ногой, старые кадры на пенсию вышли и не одного с инженерным или техническим образованием им на замену не нашли.
11.08.2019, 23:33
Гость: Мотоцикл "Урал"

Живых надо ценить. Что теперь.
11.08.2019, 22:48
Гость: охотник за бакланами

А зачем администрация Северодвинска удалила информацию об радиационном фоне в городе, и закрыли Двинский пролив в Белом море, и откуда в Финляндии, появился повышенный уровень радиации?
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