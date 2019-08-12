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В российской армии появится собственная сотовая связь

09:38 12.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, появятся в российской армии, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство обороны РФ. 

Средства связи способны выдержать температуру до плюс 50 градусов, влагостойкие, а также защищены устройством шифрования. С их помощью военные смогут создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу федеральных операторов на расстоянии до 40 километров от передвижной вышки.

Кроме того, новые устройства помогут создавать закрытые зоны обмена информацией, а также обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.

Отмечается, что первые подобные подразделения уже созданы в войсковых частях Дальнего Востока и Сибири.

В 2018 году сообщалось, что армейским командирам, обладающих допуском к информации «особой важности», выдали защищенные мобильные телефоны отечественного производства. Телефон способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы.

Темы: Армия и обороноспособность России, Мобильная связь и сотовые операторы
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