Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

13:06

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента общественных связей аппарата ФНПР.

В организации отметили, что сейчас многие предприятия переходят на новый график "не из лучших побуждений", а в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

Поэтому в ФНПР предлагают закрепить эту норму как средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

"Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", — отмечается в сообщении организации

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

В качестве примера он привел компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам премьера, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.