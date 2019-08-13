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Профсоюзы предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

13:06 13.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление департамента общественных связей аппарата ФНПР.

В организации отметили, что сейчас многие предприятия переходят на новый график "не из лучших побуждений", а в связи с финансовыми трудностями, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

Поэтому в ФНПР предлагают закрепить эту норму как средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы.

"Мы предлагаем рассмотреть этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, с учетом действующих систем оплаты труда, различий в режимах рабочего времени и других особенностей организации труда в России", — отмечается в сообщении организации

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.

В качестве примера он привел компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам премьера, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Трудовое законодательство в России, Рынок труда и безработица в России
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 16:26
Гость: Фарисеи!

Четыре работая дня, а не пять,
В зарплате реально ли не потерять?
'Хозяевам' грабить народ разрешая,
Профкомовцы так-то его "защищают"?
13.08.2019, 14:52
Гость: ABCD

"Работодатель" тут же и ЗП урежет на 40% и скорее всего увеличит нагрузку на сотрудников. А налоги и отчисления то никуда не денутся и цены не перестанут расти..
Это что, и есть тот "модернизационный путинский рывок"? И так выглядят те 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест?
По сути это предложение обнуляет ВСЁ, о чём с такой помпой вещал Путин с высоких трибун последние 6 лет.
Я так вижу, что в пр-ве никто и не собирается решать социальные проблемы, и то, что там всем плевать на растущую безработицу и падение уровня жизни народа я уже понял давно.
Страна продолжает потихоньку загибаться и парадокс в том, что в стране есть и деньги возможности но у пр-ва НЕТ никакого желания что либо менять. Они создали систему (которую Путин назвал "справедливой") это то, что мы имеем сейчас, и желают сохранить её и впредь.
Стало очевидным давно то, что на самом деле создавали Гайдар и Чубайс в 90-х, не новую Россию а ОПГ, очень большой клановый ОПГ!
Кому вообще нужна такая страна? Чубайсу- да, кучке проходимцев в Лондоне и Израиле да, мне или другим простым людям НЕТ!
13.08.2019, 14:40
Гость: Появится

еще один свободный день для митингов.
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