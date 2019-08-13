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Спасавший детей при пожаре мальчик посмертно награжден орденом Мужества

07:59 13.08.2019
Скриншот с YouTube
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Президент России Владимир Путин подписал указ о представлении к госнаграде посмертно 11-летнего Алексея Мартыненко, который пытался спасти девочек из горящей палатки в палаточном лагере "Холдоми" 23 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края.

"За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, Алексей награжден орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении.

Напомним, что во время пожара, вспыхнувшего в ночь на 23 июля, мальчик помогал спастись девочкам из горящей палатки, однако сам получил тяжелые ожоги. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, однако спасти его не удалось.

Алексей Мартыненко учился в 5-м классе лицея №1 Комсомольска-на-Амуре.

На следующий день после трагедии жители Комсомольска-на-Амуре в социальных сетях призвали подписать петицию о представлении подростка к государственной награде.

Пожар в детском палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Полностью сгорело 20 из 26 палаток. Всего в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. На месте погибла 11-летняя девочка, еще трое детей умерли в больнице от ожогов.

Директора лагеря Максима Кузнецова, директора организации-владельца лагеря Виталия Бурлакова и сотрудника МЧС Эдуарда Новгородцева арестовали на два месяца. Последнему предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Темы: Хабаровский край, Пожары и возгорания в России, Награды и премии в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.08.2019, 12:09
Гость: gvozd

лучшие умирают рано..
Царства Небесного.
13.08.2019, 09:58
Гость: Виктор

Низкий поклон и соболезнования родителям. Вы можете гордиться своим сыном! Он настоящий герой!
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