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ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

14:19 20.08.2019
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Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в заявлении ведомства, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".

В эфире CNN ведомство зафиксировало ряд случаев, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ.

Согласно закону, уровень звука в рекламных роликах и анонсах не должен превышать средний уровень громкости прерываемой программы.

ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе. Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.

Темы: СМИ и журналистика, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС)
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