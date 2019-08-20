ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

14:19

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в заявлении ведомства, размер штрафа составил 200 тысяч рублей, он наложен на ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни".

В эфире CNN ведомство зафиксировало ряд случаев, когда громкость фрагментов с трансляцией логотипа и информации о телеканале превышала уровень громкости прерываемой передачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ.

Согласно закону, уровень звука в рекламных роликах и анонсах не должен превышать средний уровень громкости прерываемой программы.

ФАС признала юридическое лицо виновным в нарушении закона о рекламе. Максимальный размер штрафа за подобное нарушение составляет 500 тысяч рублей.