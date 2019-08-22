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В России предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

10:26 22.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%, пишет RT.

По мнению депутата, такая мера поможет стабилизировать демографическую ситуацию в стране, а также подчеркнет важность института семьи.

«На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишенных выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и части иных форм материально-имущественной поддержки», — говорится в тексте обращения, которое депутат направил министру финансов Антону Силуанову.

В частности, Зубарев предложил внедрить льготный налоговый режим в Хакасии, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области, потому что именно в этих регионах многодетные семьи сталкиваются с экономическими проблемами.

18 июля стало известно, что Минпросвещения России до конца текущего года планирует открыть в 54 регионах страны бесплатные центры помощи родителям.

К специалистам сети можно будет обратиться по вопросам раннего развития, психологии подростков или домашнего обучения. Будущие сотрудники центров уже сейчас проходят необходимую подготовку.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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22.08.2019, 15:27
Гость: Алекс Дорф

Дурак же ты, Зубарев. Многодетная мать или отец получают зарплату в пределах 15-25 тысяч рублей. Если о многодетной матери, то какой из нее высококвалифицированный специалист, если она в среднем лет 10-15 в декретных отпусках, отпусках по уходу за ребенком (а их у нее д.б. от 3 и выше) на больничных. Такие работают на низкоквалифицированных работах (если случится), поэтому им много не платят. Что им прибавка 2-х тысяч в месяц на 3-5 детей? "По форме правильно, а по сути издевательство" - вот, что такое ваши минус 9%. Да и не зарабатывает ничего мать (или отец) пока находятся в отпуске по уходу за ребенком.
А кто в России поголовно трудится на низкоквалифицированных работах ты хоть знаешь? Таких из Средней Азии с российским гражданством уже несколько миллионов наберется. А ведь есть еще и такие, как цыгане, которые вообще не трудятся за зарплату, не платят налогов, а плодят будущих распространителей наркотиков и других специалистов криминала. Вот поэтому и назвал я тебя дураком, Зубарев.
22.08.2019, 14:40
Гость: SL

Думаю потом к их числу отнесут депутатов едросов.
22.08.2019, 13:09
Гость: stalker

А почему бы вообще не отменить НДФЛ для многодетных (в том числе одиноких) матерей ? Была бы ощутимая поддержка этой категории малоимущих граждан.
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