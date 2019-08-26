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По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей

12:13 26.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В ходе расследования дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова было арестовано имущество, недвижимость и счета на общую сумму 27 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в зале Мосгорсуда.

Сегодня рассматриваются апелляционные жалобы адвокатов на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, которые с ним связаны.

Ранее озвучивалась сумма в 20 миллиардов рублей.

Бывшему министру предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, он с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года похитил у нескольких компаний четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Соучастниками по делу числятся Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Следствие считает, что они обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", что и позволило совершить хищения.

Всем фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Экс-министр вину не признал, сейчас он находится в СИЗО.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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26.08.2019, 17:03
Гость: это рекорд

Даже силовиков-полковников обошел бывший министр по украденным миллиардам.
26.08.2019, 16:31
Гость: Кот Мурр

У "наших" Высокоранговых господ воровать меньше десяти миллиардов видно считается неприлично!Чайки засмеют!
26.08.2019, 15:52
Гость: Уильям наш Шекспир

Прогнило что-то в Датском королевстве.
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