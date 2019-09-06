Два Су-34 столкнулись в воздухе в Липецкой области
В Липецкой области произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Столкновение произошло в ходе тренировочного полета из-за потери визуального контакта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.
Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.
При этом оба самолета получили серьезные повреждения. У одного повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.