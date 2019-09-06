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Два Су-34 столкнулись в воздухе в Липецкой области

10:41 6.09.2019
Су-34 в Латакии, октябрь 2015 г, авиабаза «Хмеймим». Фото с сайта mil.ru
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В Липецкой области произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Столкновение произошло в ходе тренировочного полета из-за потери визуального контакта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

При этом оба самолета получили серьезные повреждения. У одного повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

Темы: Военная авиация РФ, Происшествия
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 15:28
Гость: Alex202

"Вот этого и боятся в Америке"
*
Этого не в Америке боятся, а над Балтийским и Черным морями. С какого бока это к Америке относится?
06.09.2019, 14:11
Гость: окак!

Они ни этого боятся,они игрой на публику зарабатывают бабло.Но, если такой бз-вый,то выбери другое занятие.
06.09.2019, 13:45
Гость: старый солдат

Суворов сказал чуть-чуть не так - "Тяжело в учении, легко в походе!" В бою легко не бывает, никогда и никому, увы.
А за лайнеры с лётчиков взыщут. И не сомневайтесь... (((
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