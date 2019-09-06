Два Су-34 столкнулись в воздухе в Липецкой области

10:41

Су-34 в Латакии, октябрь 2015 г, авиабаза «Хмеймим». Фото с сайта mil.ru

В Липецкой области произошло столкновение двух истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Столкновение произошло в ходе тренировочного полета из-за потери визуального контакта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. При этом в двигатель одного из самолетов попали обломки.

Несмотря на повреждения, оба истребителя удалось посадить, пилоты живы. Никто не пострадал.

При этом оба самолета получили серьезные повреждения. У одного повреждена кабина, двигатель и фюзеляж. У другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.