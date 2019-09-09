Экономим время: Вывоз старой мебели на утилизацию

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Если вас интересует вывоз старой мебели, рекомендуем вам обратиться за помощью в специализированную компанию

С данной услугой можно ознакомиться подробнее, кликнув на ссылку. Такое решение поможет сэкономить и время, и собственные силы. Если же вы ещё в раздумьях — прочтите статью до конца.

Как избавиться от старой меблировки?

Если вам кажется, что решить вопрос избавления от сломанного или морально устаревшего дивана, кресла или любого другого предмета обстановки можно быстро и самостоятельно, вы заблуждаетесь. В соответствии с российским законодательством, просто выбрасывать столь негабаритные и крупные изделия на свалку и в обычные мусорные контейнеры запрещено. Мебель необходимо вывозить на специальные полигоны.

В противном случае, вас ожидают последствия, вплоть до административной ответственности. Не следует думать, что соседи не станут докладывать о вашем правонарушении в соответствующие инстанции.

К кому обратиться за помощью?

Если вам необходимо вывезти старую меблировку, обращайтесь за услугами специализированной компании, осуществляющей грузоперевозки по Москве ( https://util-master.ru/perevozka-gruzov-po-moskve.htm ). Помимо непосредственной транспортировки изделий, сотрудники организации предложат любые сопутствующие услуги. В том числе:

- Разборку предметов интерьера. Возможно, вы захотите оставить себе зеркало вашего старинного шкафа или винтажную ручку гардероба;

- Демонтаж. В этом случае мы говорим о встроенной мебели, например, кухонной;

- Спуск изделий с этажа – на лифте или по лестнице.

Если сказать кратко, то специалисты берут на себя абсолютно все заботы, связанные с вывозом мебели. Все, что необходимо сделать клиенту, это оформить и оплатить заказ.

Стоимость услуг

Цена на вывоз старой меблировки всегда рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом следующих факторов:

- Вид мебели. За работу с массивным и тяжеловесным шкафом придется заплатить больше, чем за вывоз стола и пары табуреток. Учитывается и вес, и габариты изделия. Все это оказывает прямое влияние на то, какой вид транспорта будет предоставлен для оказания услуги;

- Необходимость в дополнительных работах: разборке, демонтаже, спуске по лестнице или на лифте;

- Дальность расстояния. Нередко вывезти старую мебель необходимо из удаленных регионов Москвы, например, с дачного участка. Это также отражается на стоимости услуг.

На сайте специализированной компании можно ознакомиться с ориентировочными расценками. Точную стоимость предложения может рассчитать менеджер.

Важно! Цена вывоза окупает себя: клиенты не тратят собственные силы и время, избавляют себя от риска получить штраф за нарушение закона об утилизации.

