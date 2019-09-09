ЛДПР одержала победу на всех ключевых выборах в Хабаровском крае

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8 сентября 2019 года, в единый день голосования в Хабаровском крае прошли довыборы депутата Государственной Думы ФС РФ по 70-му одномандатному округу (включает половину Хабаровска, Комсомольск и северные районы) и новый созыв Законодательной Думы региона. Кроме того, жители Комсомольска-на-Амуре выбрали главу, а также новый состав городской думы. В Хабаровске также прошли выборы депутатов городского парламента. Кроме того, прошел ряд местных выборов – всего порядка 40 кампаний.

Сокрушительную победу одержали представители ЛДПР, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня".

На выборах в краевую думу ЛДПР по партийным спискам получила 56 процентов. Представители ЛДПР, которые участвовали в выборах по одномандатным округам, одержали победу во всех 22 округах.

Так, представителю ЛДПР проиграл, заняв третье место, ректор ТОГУ Сергей Иванченко (Краснофлотский округ), в шансах которого почти никто не сомневался.

По Лазовскому округу, где представитель ЛДПР не был зарегистрирован, победила Татьяна Быченко от КПРФ.

По Железнодорожному округу заместитель мэра Хабаровска Денис Андреев уступил не только Ольге Ушаковой от ЛДПР, но и Максиму Кукушкину от КПРФ.

Бывший зампред правительства края Андрей Базилевский по Солнечному округу тоже занял только третье место.

На довыборах депутата Госдумы победу одержал представитель ЛДПР Иван Пиляев. На втором месте Николай Платошкин от КПРФ, на третьем - Виктория Цыганова от ЕР.

На выборах мэра Комсомольска победил выдвинутый ЛДПР Александр Жорник.

На выборах в краевую думу по партийным спискам на втором месте КПРФ (17,1%), "Единая Россия" - третья (12,5%).

Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов отметил активность избирателей: явка была несколько выше, чем на выборах пять лет назад.

"Несмотря на сложные погодные условия, которые были вчера на территории Хабаровского края, что привело к неоднократным отключениям электроэнергии и на избирательных участках, и на объектах жизнеобеспечения, наши избиратели проявили довольно высокую активность. Явка в целом по краю составила 34,79%. Это несколько выше, чем было на выборах пять лет назад", - цитирует Накушнова ТАСС.