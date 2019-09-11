В России стали чаще исчезать дети

18:09

Следственный комитет (СК) России заявил об увеличении числа случаев пропажи детей, пишет "Интерфакс".

В ведомстве отмечают, что зачастую дети уходят из дома из-за беспечности родителей.

"В этом году в ряде российских регионов участились случаи безвестного исчезновения детей. Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей - свыше 6 тыс. 500 сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в ведомстве.

Подавляющее большинство таких случаев заканчивается благополучно - ребенка находят благодаря отработанному алгоритму взаимодействия с правоохранительными органами, МЧС и волонтерами. Также для поиска пропавших детей следователи используют беспилотники, тепловизоры, геолокаторы, гидролокаторы и детекторы нелинейных переходов.

"Многие случаи безвестного исчезновения детей можно было предупредить при должном внимании и осмотрительности взрослых. Иногда именно беспечность и недальновидность последних влечет за собой неблагоприятные и психотравмирующие для ребенка последствия", - добавили представители СКР.

В СКР заявили, что следователи в каждом случае разбираются в причинах, по которым погибли дети, но даже если ребенка находят живым, ведомство проверяет, как и почему он исчез.