«Это просто месть»: в соцсетях комментируют массовые обыски у сторонников Навального

Основными причинами большинство считают относительный успех «умного голосования» и массовые протесты в Москве. ВИДЕО



Стоп-кадр из видео в YouTube

Утро четверга для многих оказалось недобрым: до тысячи силовиков провели обыски по 150 адресам в штабах Навального, дома у его сторонников и их родственников, а заодно и у оппозиционных и экологических активистов, никакого отношения к Навальному не имеющих. Пришли и к участникам движения наблюдателей «Голос».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией обвинили в «легализации» миллиарда рублей — в самом фонде предположили, что поводом стали пожертвованные анонимно биткоины. Сейчас в документах Следственного комитета фигурирует сумма «легализованных средств» в размере 75 млн рублей — на этом основании в четверг утром в 43 городах страны прошли массовые обыски. У активистов забирают технику — телефоны, планшеты, флешки, жесткие диски и т. п., у многих блокируют банковские счета, сообщает Росбалт.

«Медиазона» со ссылкой на сотрудников штабов Алексея Навального заявила, что обыски проходят в рамках ст. 174 УК РФ (отмывание денежных средств).

«Везде главная цель — изъятие всей техники по-максимуму. После обысков увозят на допросы в СКР. По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков»,— написал бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

Волонтер штаба во Владивостоке Владимир Дубовский рассказал «Коммерсанту», что у координатора Катерины Остапенко изъяли личный телефон, из помещения штаба также вынесли ноутбук и видеокамеру. Адвокат координатора Полина Сидельникова добавила, что Остапенко была допрошена «в качестве свидетеля». «В 13:00 сотрудники СК и Центра ''Э'' сломали дверь штаба, понятые были вместе с ними — всего 12 человек. Они перевернули вверх дном все помещение, вскрыли потолок и стены, испортили мебель и забрали все, что смогли унести: рекордер, петличку...»,— говорится в сообщении штаба. Следователи также провели обыск у бывшей сотрудницы штаба Навального во Владивостоке Марии Маковозовой.

Как рассказал изданию координатор воронежского штаба Павел Смирнов, сотрудники СКР пришли к нему домой в шесть утра, «потом поехали в офис, оттуда — на допрос в СКР. Все мы проходим по делу в статусе свидетелей». Он добавил, что обыски проходили также у других членов штаба. После допроса Смирнов обнаружил заблокированными свои личные банковские счета.

Следует отметить, что практически у всех руководителей региональных штабов Алексея Навального, у которых 12 сентября проходят обыски, блокируют личные счета в банках, в некоторых случаях - даже у их родственников.

Так, по словам заместителя координатора штаба Навального в Саранске Игоря Рогова, у него и его коллеги, координатора штаба в Саранске Евгения Пашуткина заблокировали счета и долг более чем в 75 млн рублей. «Притом заблокировали не зарплатную карточку, а личную», - рассказал Рогов, у которого наложен арест на сберегательный счет.

Активист штаба Навального в Пскове Андрей Егоров сообщил, что местный банк заблокировал вклад, принадлежавший его матери. По его словам, на счету лежало 100 тысяч рублей, но заблокировали вклад на сумму 75 млн рублей. О блокировке счетов сотрудников штабов в Краснодаре, Ставрополе, Омске, Тамбове и Санкт-Петербурге сообщила также пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Г

Сегодня обстановка в штабах выглядела вот так:

⚡В штабе опять обыск. Залезли через окно. Также с повторным (!) обыском пришли к нашему сотруднику Юрию Боброву. Около квартиры координатора штаба Сергея Ухова стоят люди в масках, собираются выламывать дверь. pic.twitter.com/Qie6gBEvB9 — Штаб Навального в Перми (@teamnavalnyperm) 12 сентября 2019 г.

Подробности об обыске в квартире координатора нашего штаба сообщает волонтёр штаба Ольга Комлева: «Пришли в 8 утра. Пока мужики из СКР в квартире у Лили. Ищут информацию про донаты ФБК. Наверное, изымут ноутбук и телефон».https://t.co/KsO6VlXxGC — Штаб Навального в Уфе (@teamnavalny_ufa) 10 сентября 2019 г.

В Пскове обыск у общественного помощника главы местного яблока Льва Шлосберга Николая Кузьмина. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/6GAsCTDKVS — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 12 сентября 2019 г.

Сотрудники СК провели обыск у саратовского координатора «Голоса», ведущего YouTube-канала «Свободные» Александра Никишина, угрожая выпилить дверь, после чего Никишин и его жена открыли дверь. Женщина хотела снять обыск на телефон, но его тут же вырвали из рук. На видео, опубликованном «Свободными» , слышны крики жены Никишина.

Активисты рассказывают, что их родственников в рамках «следственных действий» не только ранним утром подняли с постели, обыскали и допросили с пристрастием — у многих (в том числе у мам и бабушек) тоже отняли телефоны и планшеты.

Большинство политиков и наблюдателей считают, что происходящее — это месть. При этом одни полагают, что основной причиной стал относительный успех «умного голосования», другие — что главным раздражителем для власти были массовые протесты в Москве.

Так, обозреватель «Росбалта» Иван Преображенский обратил внимание на то, что сегодня «пришли» не только к сторонникам Навального, но и к активистам движения «Голос». «Как я понимаю, власть разрушает то, что посчитала инфраструктурой протеста этим летом. Думаю, опять мимо стреляют и не там катком проходятся. Генералы всегда готовятся к прошедшей войне. В данном случае — еще даже не завершившейся», — подчеркнул он.

Московский оппозиционер Дмитрий Гудков сетует: «Две сотни обысков по всей стране? Штабы Навального, „Голос“, Горпроекты: все живое и дышащее. „Огонь по штабам“, ага. И в очередной раз дружеский совет остаткам бизнеса, системной оппозиции и прочим детям оттепели. Следующие — вы. Не поможет ничто, потому что наступает зима, зубастым силовикам нужны запасы в их берлогах».

Международные правозащитники из «Трансперенси Интернешнл» заявили о недопустимости использования силового ресурса против политических оппонентов власти и гражданских активистов. «Мы требуем прекратить беспрецедентное давление на сторонников Навального и членов ассоциации „Голос“», — говорится в заявлении организации.

Публицист Роман Попков считает, что произошедшее было демонстративной акцией: «Люди летом показали, что не боятся репрессивных рисков и давилова. Сейчас система этим беспределом с обысками у навальнистов хочет показать, что тоже не боится никаких рисков — медийных, репутационных, политических. Ну ок, получается кто кого».

Пользователи тоже считают, что обыски у активистов «Голоса» свидетельствуют о связи силовой акции с прошедшими выборами.

Ну конечно, у кого же еще проводить обыск, как не у Голоса. Не у председателей же избирательных комиссий , в самом деле. — Milady (@_Mari_D_) 12 сентября 2019 г.

По мнению же коллеги Навального Леонида Волкова, цель обысков заключается в разгроме всех штабов. «Постановления все от 4 сентября, и обычно, скажем, постановления о блокировке счетов исполняются следующим днем. А тут ждали больше недели. Почему? Чтобы ударить максимально синхронно. В один день и обыски во всех штабах, и блокировка всех личных счетов», - пишет Волков, отмечая, что речь идет о тщательно спланированной спецоперации: все обыски начались одновременно, с учетом часовых поясов, чтобы не успели предупредить.

«Следственные действия в штабах производятся без присутствия сотрудников штабов, представителей собственников помещений, координаторов и/или адвокатов, в большинстве городов вынесли двери просто задолго до начала рабочего дня. <...> Естественно, рассчитывать на отражение в протоколе обысков точного списка изымаемой техники в этих условиях тоже не приходится, идет совершенно открытый грабеж», - написал Волков в Facebook.