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Минэкономразвития РФ ухудшило демографический прогноз

12:05 13.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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По итогам 2019 года число россиян сократится на 284 800 человек. Такой прогноз сделало Минэкономразвития. В ведомстве отметили, что этот показатель оказался на треть больше ожидаемых значений.

С документом ознакомилась газета «Известия». При подготовке материала использовались данные из «Демографического прогноза Росстата». Из него следует, что некоторые регионы откланяются от запланированных показателей по рождаемости. Речь идет о Тверской, Тульской и Псковской областях.

Специалисты связывают убыль населения с падением роста рождаемости и высоким уровнем смертности. Чтобы изменить ситуацию, правительство намерено поддерживать материнство и привлекать мигрантов. Последний пункт является крайней мерой. К нему прибегут в случае, если количество россиян будет большими темпами сокращаться.

Согласно статистике, с января по июль 2019 года в России родилось 860 400 детей. Это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако число смертей тоже снизилось (до одного миллиона).

Между тем количество рождений превышает число смертей в 18 из 85 субъектах РФ. В частности, такая ситуация сложилась в Ингушетии, Тыве и Чечне.

Темы: Демографическая ситуация в России, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 13:57
Гость: good

спасибо за увеличение пенсионного возраста!
13.09.2019, 13:51
Гость: Ленивый

А зачем властям население? Оно и этому-то населению работы найти не может, зачем приумножать нищету?!
13.09.2019, 13:42
Гость: маргинал - либерал

Все идет по плану. Цель - превратить Россия в мировую мусорную свалку с деградировавшим и спившимся населением. За это мировые буржуины выдадут нам боку варенья и корзину печенья и может быть разрешит чистить им сапоги.
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