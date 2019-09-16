Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений

12:04

Большинство россиян (59 процентов) не имеют никаких сбережений, но они готовы начать откладывать деньги при уровне дохода от 35 тысяч рублей на одного члена семьи, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса.

Почти треть опрошенных из тех, кто не делает сбережений, заявили, что для того, чтобы начать им нужен доход от 45 до 55 тыс. рублей на члена семьи. Порядка 20% респондентов готовы делать сбережения при доходе более 55 тыс. рублей на члена семьи, 17% - при доходе от 35 до 45 тысяч. Около 11% опрошенных сообщили, что готовы начать делать сбережения при доходе от 15 до 25 тысяч рублей на члена семьи, и 2 процента — при доходе от 10 до 15 тысяч рублей.

Среди тех, кто откладывает деньги, треть делает это «нерегулярно и точечно» (например, откладывают их с продажи имущества или при получении наследства). Около 60 процентов регулярно откладывают деньги с зарплаты, около 10 процентов — с премии. Порядка 40 процентов россиян, которые имеют сбережения, формируют их за счет небольших сумм с зарплат — от 5 до 10 процентов дохода. Треть откладывает меньше пяти процентов.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей) непрерывно падали с 2014 по 2017 год. В 2018 году они показали околонулевой рост на 0,1 процента. Среднедушевой доход россиян по итогам 2018 года составлял 33 тысячи рублей в месяц.