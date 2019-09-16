Главу «Ростеха» прочат в премьеры после откровенного интервью о Путине

Кресло премьер-министра, по историческим традициям новой России – трамплин в президенты

В России обострилась гонка за премьерское кресло, по крайней мере те или иные публичные и непубличные действия позволяют наблюдателям судить о наличии премьерских амбиций у ближнего окружения Владимира Путина.

Сергей Чемезов. Фото с сайта rostec.ru

Новое откровенное интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова дало повод говорить о перспективах могущественного промышленника возглавить кабмин.

А недавно на этот пост вновь принялись "сватать" министра обороны Сергея Шойгу, к тому же и замена ему уже найдена – якобы это может быть хорошо известный на Урале военный Сергей Суровикин. Кресло премьер-министра, как известно по историческим традициям новой России – трамплин в должность главы государства.

Мы собрали последние версии происходящих в околокремлевском пространстве событий и вместе с экспертами попыталось их оценить.

Говорят, что на фоне так называемого "транзита власти" в России обострилась "гонка премьеров" и даже бурные события лета 2019 года в Москве (митинги, разгоны и задержания, сентябрьские обыски в штабах Навального, при том, что сам оппозиционер в это время спокойно улетает в… США) являются отражением борьбы кремлевских кланов и пресловутых "башен".

Доктор экономических наук, публицист Михаил Делягин говорит, что пока само направление будущего "транзита власти" четко не определено, но процессы – идут и, так сказать, ускоряются. Протестные митинги в Москве из-за вообще-то очень и очень сомнительной борьбы за выборы в Московскую городскую думу (МГД) – это удар по Сергею Собянину. Как одному из возможных кандидатов в премьеры и влиятельному путинскому члену Политбюро 2.0.

Имеется и другая точка зрения, мы не так давно о ней рассказывали, согласно которой, все эти выступления-задержания сторонников Навального и Любови Соболь… были продуманным пиар-ходом чиновников московской мэрии. И чуть ли не единственным бенефициаром этой протестной эпопеи является как раз… Собянин и московские власти.

Сдается, что и в том, и в другом случае можно найти и логику, и аргументы, весь вопрос в угле зрения на данные события.

ТГ-канал НЕЗЫГАРЬ утверждает, что, цитируем, "в "Ростехе" открыто говорят, что Чемезов – новый премьер России". Версия появляется на фоне очень откровенного интервью. 67-летний глава "Ростеха" с легкостью рассуждает в беседе с РБК о том, что Владимир Путин устал и вскоре ему в любом случае придется покинуть пост президента, а также об изменениях Конституции.

"Если говорить по-человечески, ему тяжело, конечно. И он бы, наверное, с удовольствием ушел отдыхать. Поскольку в соответствии с Конституцией он дальше все равно не может руководить страной – наверное, какой-то другой пост может занять", – отметил он.

"Коренным образом, конечно, менять [Конституцию] нельзя. Но жизнь идет, жизнь изменяется. Допустим, в Соединенных Штатах Конституции сотни лет. И то многократно были поправки. Наша не такая старая, поэтому, может быть, какие-то изменения внести можно", – сказал он и отметил, что предложения об изменениях в Основной закон должны быть вынесены на обсуждение народа.

С недавних пор именно Чемезов озвучивает то, о чем, как раньше считалось, время говорить просто не настало. И очевидно, что высказывания явно выходят за рамки его непосредственной работы. На фоне московских протестов он заявил, что стране нужна здоровая оппозиция, и это вызвало немало удивления и обсуждений.

Собственно, сейчас непонятно только одно – а зачем собственно главе "Ростеха", который сумел в минувшее десятилетие собрать под крыло возглавляемой госкорпорации все более или менее привлекательные российские активы в машиностроении, оборонной промышленности, хай-теке и т.д., премьерский пост, как об этом говорят?

Зачем выходцу из КГБ и сослуживцу Путина Чемезову головная боль и откровенный трэш в виде недовольных зарплатами медиков, учителей, прочих бюджетников, зачем обладающему уже сегодня невероятным влиянием и властью Чемезову все эти проблемы? Чего он может добавить себе на посту премьер-министра такого, чего, например, он не имеет сейчас?

"Кроме желания, возможно, доставить какие-то мелкие неудобства самому Чемезову, я в этих публикациях не вижу другого смысла. Дело в том, что руководитель госкорпорации "Ростех" по своему весу и влиянию сейчас – одна из центральных фигур, и пост либо руководителя какой-то условной "промышленной партии", что ему также какое-то время навязывали, и даже министерский портфель в этом смысле ничего не дают и не прибавляют", – комментирует Накануне.RU директор Центра политологических исследований при Финансовом университете России Павел Салин.

По словам политолога, сегодня вопрос о фамилии премьер-министра России в повестке не стоит, им остается Дмитрий Медведев. И все инсинуации, в том числе в тг-каналах и каких-либо подобных "источниках", именно что – инсинуации.

"Борьба за пост премьер-министра в рамках "транзита власти" пока перенесена на более поздний срок, возможно, за границы 2021 года (в 2021 году пройдут очередные выборы в Госдуму, – прим.)", – уверен Салин.

Вопрос риторический, конечно, и повисающий в воздухе. Однако, по нашим данным, премьерство Чемезова может стать попыткой "отзеркалить" тренды, уже утвердившиеся в американской политической элите, где с приходом Дональда Трампа опять стали "превыше всего" собственное производство и собственные рабочие места. Глава "Ростеха" – лидер лоббистской группы, которая хоть как-то ассоциируется с развитием реального сектора в России, пусть пока и нацеленного во многом на сферу ВПК.

Российские власти привыкли во всем оглядываться на "заклятых партнеров" США, а внешнеполитический фактор у нас зачастую превалирует над внутриполитическим, и теперь им уже стало ясно, что Трамп – это выражение долгосрочных интересов влиятельных американских кругов, а не случайная фигура в кресле президента. Многие прогнозируют, что он удачно изберется и на второй срок.

И вот – Сергей Чемезов, который на фоне попыток Медведева перевести страну на четырехдневку в условиях явно не растущей экономики, размышляет о том, что будет после 2024 года и об изменениях в Конституцию.

Вместе с тем, условный "либеральный клан" во власти, фронтменом которого экономист Михаил Делягин называет Алексея Кудрина, нынешнего главу Счетной палаты, тоже начал подготовку к смене власти в 2024 году. Для них критически важно поставить на пост премьера "своего" человека, в идеале – "двинуть" близкого по воззрениям и идеологии своего человека даже на пост президента.

Активными участниками этого закулисного процесса выступают, по мнению Делягина, также Анатолий Чубайс и экс-глава президентской Администрации (при Ельцине и в самом начале – при Путине) Александр Волошин.

Кем может быть этот человек как кандидат от "либералов", здесь, разумеется, возможны варианты, перебирать сейчас конкретные персоналии представляется бессмысленным…

Интересную мысль со ссылкой на настроения в военной среде недавно опубликовал и высказал военный обозреватель, капитан I ранга в запасе Сергей Ищенко. Публицист обратил внимание на карьеру генерал-полковника Сергея Суровикина, дважды руководившего российскими войсками в Сирии и возглавляющего в данный момент Военно-космические силы РФ (ВКС).

Суровикин вообще-то по всей карьере был "мотострелковым" военачальником и назначение его командовать авиацией и космическими войсками с самого начала выглядело как, мягко говоря, нонсенс. Сергей Ищенко говорит, что, судя по настроениям в армии, пост главкома ВКС для Суровикина всегда рассматривался как очередная ступенька для другого назначения. А именно – главой Генерального штаба Вооруженных сил России взамен Валерия Герасимова.

Последнему в следующем сентябре исполняется 65 лет, что является предельным возрастом для пребывания на посту начальника Генштаба. И вроде бы (повторимся, это настроения в армейской среде!), главный из кандидатов на кресло Герасимова – как раз Сергей Суровикин. Блестяще проявивший себя в Сирии и получивший негласное звание "любимца президента".

При чем здесь пост премьера? А при том, как справедливо указывает наш эксперт, что для "засидевшегося" на должностях сначала "главного спасателя" страны, а затем министра обороны Сергея Шойгу может быть предложен пост вице-премьера. Это – минимум. А в максимальном варианте – правильно, пост премьера! Взамен чудовищно непопулярного Дмитрия Медведева.

В этом раскладе, по мнению Ищенко, с кресла начальника Генштаба Суровикин вполне себе может пересесть в кресло, занимаемое ныне Шойгу, повторимся, это на сегодняшний день лишь предположения, опирающиеся тем не менее на настроения в военных кругах. Но версия не лишена внутренней логики.

Кстати, о подготовленных и пока отложенных "под сукно" до определенного момента реформах силового блока говорит и Михаил Делягин. По его словам, есть информация о практически готовой реформе МВД, контуры, цели и смысл такого реформирования пока остаются загадкой. Как и возможные реформы прочих блоков, ведомств, и в целом системы управления страной в рамках намеченного "транзита власти".

"После выборов 8 сентября нас ждет перебалансировка всей системы власти", – говорит Делягин. В связи с подготовленными реформами МВД и других ведомств вопрос о премьер-министре действительно встает на повестку вновь, но только со сделанными ранее оговорками.

Вполне возможно, что в самом деле после проведенных вполне себе успешно (разумеется, с оговорками и исключениями, например, для Хабаровского края) для Кремля и Администрации президента выборов 8 сентября обозначенные проблемы, способы и пути их решения будут отложены. И Дмитрий Медведев как компромиссная фигура сохранит свой пост еще на какое-то время.