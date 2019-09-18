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В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

09:45 18.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Дальность действия российской крылатой ракеты X-101 недостижима для конкурентов, заявил в интервью гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. Поводом для заявления стал вопрос о том, сможет ли Россия что-то противопоставить недавнему испытанию в США ракеты дальностью до тысячи километров.

«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ (тактико-технические характеристики — ред.). Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться», — сказал Обносов изданию «Военно-промышленный курьер». Он отметил, что единственные ограничения по новому оружию связаны с международными обязательствами, которые взяла на себя Россия.

19 августа США провели первое после официального выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытание запрещенной соглашением крылатой ракеты, после чего президент России Владимир Путин поручил правительству разработать симметричный ответ.

В МИД России сообщили, что межведомственная работа над зеркальными мерами находится в «продвинутой стадии». Позже в российском Минобороны заявили, что Россия не намерена развертывать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, пока там не появится такое же оружие из США.

Стратегическая ракета Х-101 класса «воздух-земля» разработана входящим в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» конструкторским бюро «Радуга». Способна доставлять боевую часть весом около полутонны на расстояние до 5,5 тысячи километров с точностью попадания в цель в пределах 15-20 метров.

Темы: Россия, США, Вооружения в России, Ракеты
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 17:22
Гость: Х-101

Головной офис АО "МЦСТ" (почтовый адрес):
117105, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр.23
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Новый «Эльбрус» создан и принят
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Как стало известно, длившийся без малого пять лет проект по созданию российского универсального 64-разрядного восьмиядерного микропроцессора завершен. Об этом CNews рассказали в Минпромторге, по заказу которого разработчик линейки «Эльбрусов» — компания МЦСТ — проводила опытно-конструкторские работы (ОКР) по госконтракту на 621 млн руб.
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«Проект “Процессор 9” с архитектурой “Эльбрус” завершен в 2018 г., процессор разработан полностью, успешно испытан и принят комиссией министерства, — указали в пресс-службе Минпромторга. — По результатам работы комиссии замечания отсутствуют. Документация готова для серийного производства. Срок изготовления микропроцессоров с момента оплаты — 4-5 месяцев».
18.09.2019, 17:14
Гость: уже летает

Чтобы лететь нужна ракета,
Нет папирос – забивай сигарету.
Космос... Космос...
18.09.2019, 17:10
Гость: До Тайбэя лететь 12 часов,

не, к чертям такую экскурсию!
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