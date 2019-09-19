Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО

11:43

Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа. сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Меру пресечения предлагается изменить на подписку о невыезде. Заседание по этому ходатайству состоится в полдень 20 сентября. Устинов примет в нем участие по видеосвязи из изолятора.

Согласно материалам дела, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.

В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала вердикт. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок.

За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена и другие.