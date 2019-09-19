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Генпрокуратура попросила выпустить Павла Устинова из СИЗО

11:43 19.09.2019
Приговор актеру Павлу Устинову
Павел Устинов Скриншот с YouTube
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Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, получившего реальный срок по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОНа. сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

Меру пресечения предлагается изменить на подписку о невыезде. Заседание по этому ходатайству состоится в полдень 20 сентября. Устинов примет в нем участие по видеосвязи из изолятора.

Согласно материалам дела, 3 августа во время несанкционированной акции на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова за нарушение общественного порядка. Тот начал сопротивляться, у омоновца обнаружили вывих левого плеча.

Устинова обвинили по статье "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти". Свою вину он не признал.

В понедельник Тверской суд приговорил его к 3,5 года колонии общего режима. Защита обжаловала вердикт. Сначала заседание по апелляции назначили на 23 сентября, позже перенесли на неопределенный срок.

За Устинова вступился ряд российских актеров и публичных лиц, в том числе секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, адвокат Анатолий Кучерена и другие.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 16:19
Гость: Из Краснодара

Раз человека посадили низачто, то сначала надо уволить судью, который/ая его посадил.
19.09.2019, 15:13
Гость: дед

Похоже, что так и было. Никакого срока за сопротивление при задержании он не заработал. А вот почему, за что, к Устинову направились четверо, кажется, космонавтов - интересный вопрос.
Я бы так сказал, что раз не можете доказать вину, не надо шить сопротивление.
Налицо фальсификация причём с участием суда, что очень и очень печально.
19.09.2019, 14:53
Гость: Московит.

Все потрясения обычно начинаются с того, что собачке негде какать, или кто-то мирно стоял с битой в руках.
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