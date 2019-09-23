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Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

15:46 23.09.2019
Фото с сайта government.ru
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Председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил  на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща",- сказал Медведев.

"Раньше, напомню, действовал Киотский протокол, который закончил свое действие некоторое время назад. И тем более сейчас, в его продолжение, исполнение обязательств по Парижскому соглашению - а оно было принято, напомню, еще в декабре 2015 года - становится нашим международно-правовым обязательством", - прводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее Bloomberg писал, что Россия может утвердить соглашение о ратификации 23 сентября — в день саммита ООН по климату. Источники агентства отмечали, что российское законодательство позволяет принять документ распоряжением правительства, а не проводить его через Госдуму. Таким образом депутаты, выступающие против ратификации, не смогут оспорить позицию Кремля, пишет РБК.

Темы: Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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23.09.2019, 16:26
Гость: gvozd

очередное предательство айфоныча..
либералы явно закусили удила и судорожно затягивают удавку на шее России что-бы не сорвалась с крючка.
23.09.2019, 16:08
Гость: IgS

ну дурак, что тут говорить. Доля влияния ни климат земли человеческой расы и продуктов ее деятельности 0.5%. Причем 90% этого влияния Китай и остальная Азия. Деньги отмывает с дружками, теперь под флагом климата. На западе там понятно, ВСЕ отставные политические генералы - 7 знаю, все! замутили эту компанию, вовлекли детей, дебилов, обкуренных студентов чтобы вырулить себе 200 миллиардов на ... разговоры по потеплению и компанию - опять разговоры про климат. Но там хоть цель понятна деньги срубили, ответственности никакой... А этот-то куда поперся?
23.09.2019, 16:08
Гость: пп

Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно

Что за бред!
Совсем блин туп туп
С природой вздумали бороться
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