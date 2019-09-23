Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

15:46

Председатель правительства Дмитрий Медведев одобрил ратификацию Парижского соглашения по климату. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

"Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща",- сказал Медведев.

"Раньше, напомню, действовал Киотский протокол, который закончил свое действие некоторое время назад. И тем более сейчас, в его продолжение, исполнение обязательств по Парижскому соглашению - а оно было принято, напомню, еще в декабре 2015 года - становится нашим международно-правовым обязательством", - прводит слова Медведева РИА Новости.

Ранее Bloomberg писал, что Россия может утвердить соглашение о ратификации 23 сентября — в день саммита ООН по климату. Источники агентства отмечали, что российское законодательство позволяет принять документ распоряжением правительства, а не проводить его через Госдуму. Таким образом депутаты, выступающие против ратификации, не смогут оспорить позицию Кремля, пишет РБК.