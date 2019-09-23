]]> ]]>
Главная В России Новости

Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке

19:46 23.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Как отмечает агентство, данная цифра была озвучена на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних. Как подчеркнули во время совещания, данному вопросу, а также защите детей от преступных посягательств, СК РФ уделяет особое внимание.

На совещании был поднят вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов.

Темы: Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.09.2019, 05:28
Гость: взять на содержание

Это надо полагать дети террористов,выходцев с Северного Кавказа,с которыми воевала российская армия в Сирии?Придется этих детей возвращать в РФ и брать на государственное содержание.
23.09.2019, 20:55
Гость: гнус

Российские дети ЖИВУТ В РОССИИ! Чего "сопли дуть пузырями"?!Работать "конторским" надо было лучше,а не грабить и "отжимать"все подряд.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.