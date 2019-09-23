Около 800 детей из России могут находиться у террористов на Ближнем Востоке

19:46

Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Как отмечает агентство, данная цифра была озвучена на совещании по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних. Как подчеркнули во время совещания, данному вопросу, а также защите детей от преступных посягательств, СК РФ уделяет особое внимание.

На совещании был поднят вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов.