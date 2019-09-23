«Толерантность зашкаливает»

Правонарушители и социально опасные «психи» бывают защищены лучше законопослушных граждан

Любопытная и поучительная для всего постсоветского пространства история приключилась на днях в Белоруссии



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В одной из гомельских школ разразился скандал. Сначала в «родительском» чате, а затем – в сети Интернет появилось видео, на котором учительница якобы замахивается на четвероклассника партой и начинает ругаться. 56-летнего педагога с 37-летним стажем немедленно уволили. Однако из-за этого среди родителей началась настоящая баталия.

Учительница – уважаемый человек, и один из лучших педагогов в учебном заведении. Никаких нареканий к ней ранее не было, напротив, семьи стояли в очереди для того, чтобы дети учились именно у нее. Инцидент произошел не в ее «основном» классе.

Отец школьника-героя видео встал на защиту своего «дитяти», заявив, что мальчик просто «эмоциональный». Однако затем всплыло, что школьник подставил ногу, чтобы учительница, которая сама несла тяжелую парту, упала, а затем – еще и нахамил ей.

В ситуацию в итоге вмешался лично президент Белоруссии Александр Лукашенко. Педагог была восстановлена на работе.

«Было прямое поручение президента, если хотите, приказ главы государства о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет», - цитирует агентство «Спутник» начальника главного управления образования облисполкома Сергея Порошина.

Вскоре эмоционально прокомментировал случившееся и сам Лукашенко. «Да я на месте этого учителя голову бы отвернул щенку какому-то», - приводит его слова издание «TUT.by».

При этом белорусский лидер дал понять, что решение о восстановлении педагога – это не прихоть.

«Дело не в этой учительнице, а в том, что вы не услышали меня на линейке, когда я открывал новую школу в Уручье, что у нас бардак в школе. И этот порядок нужно наводить. Вы что, ждете еще, как в Столбцах у нас произошло? А начинается отсюда - с издевательства над учительницей. И еще на камеру снимают и выкладывают в Сеть. И это в четвертом классе… В телефонах сидят там… Неужели вы не понимаете, у вас же свои дети, что телефон и прочие гаджеты в школе - это не только отвлечение от занятий. Они перестают думать. Они же считать не умеют, таблицу умножения не знают, потому что открывает телефон и перемножает там. Или ищет ответы на вопросы. Неужели это нельзя понять?», - продолжил Лукашенко.

В Столбцах учащийся 10 класса напал на педагога и школьников с ножом. В итоге была убита учительница истории и 11-классник. Двое детей, пытавшихся защитить педагога, получили ранения. Школьник хотел убивать и дальше, но учителя успели забаррикадировать двери в другие классы.

Убийца получил максимальный для своего возраста срок – 13 лет колонии. Его мотивы подробно раскрыты не были. Но он был признан вменяемым и, по информации правоохранительных органов, никаких предварительных конфликтов с жертвами у него не было. А действовал он из соображений «мнимого превосходства».

Мы видим, что Лукашенко из случившегося сделал свои выводы. Белорусского лидера можно критиковать за его сомнительные порою внешнеполитические решения, но в данном случае к нему, наверное, стоило бы прислушаться.

Пронесшийся в 90-е годы по постсоветскому пространству вихрь «демократизации», «либерализации» и «прав человека» многое на территории бывшего СССР перевернул с ног на голову.

Под давлением западных международных организаций в бывших советских республиках отменяли смертную казнь, вводили дополнительные инструменты защиты для уголовных преступников, радикально усложняли процедуру начала принудительного психиатрического лечения, создавали просто фантастические механизмы защиты прав ребенка. В 2000-е ситуация стала еще «веселее».

Массовое распространение получили телефоны с видеокамерами. У лиц, которые считают свои права нарушенными, появилась уникальная возможность снимать вырванные из контекста видеоролики и запускать их в социальные сети. А там уже «правозащитники» и «общественные активисты» делали все для того, чтобы из искры раздуть пожар.

Появление в сети «неудобных» видео стало одним из наиболее болезненных вопросов для начальников самого разного уровня – от директоров школ, главврачей и начальников райотделов полиции до губернаторов и министров. И многие должностные лица включили универсальный защитный механизм под названием «как бы чего не вышло».

Обычным учителям, врачам, сотрудникам правоохранительных органов стали вбивать в голову, что лучше «перебдеть, чем недобдеть» - избегать любых неоднозначных ситуаций. Причем, даже несмотря на это, атаки правозащитников, делающих себе на громких историях имя и получающих затем за счет этого гранты, не ослабевали.

Они не только кричали о «нарушениях» на каждом шагу, но и привлекли на свою сторону журналистов вместе с администраторами популярных сообществ в соцсетях. Виртуальная защита «обездоленных» превратилась в Рунете в модный тренд.

Можно сколько угодно брезгливо морщиться, но те, кому сегодня «за 35» прекрасно помнят, что в советской школе показного гуманизма не было. Заслуженный педагог мог запросто накричать на непослушного школьника, поставить его в угол или даже дать линейкой по рукам. Это негласно воспринималось, как абсолютная норма, и ни у кого не вызывало возмущения.

При этом ЧП в школах, хоть и происходили, но было их в СССР на порядок меньше, чем сегодня. При этом «контингент» средних учебных заведений был весьма и весьма непростым – в послевоенные годы среди подростков распространились многие поведенческие черты, характерные для криминальной субкультуры, и изживались они очень сложно.

Но, несмотря на то, что многие учащиеся ходили на уроки с ножами и самопалами, а после занятий устраивали бои «район на район», педагоги справлялись, и никому даже в голову не приходило упрекать их в «излишней жестокости».

Важным аспектом являлась родительская поддержка педагогического процесса. В среднестатистической семье школьнику, которому «влетело» от учительницы, дома еще и «добавляли». А совсем уж отъявленные маргиналы – просто не вмешивались. Попытки раздуть скандал из-за того, что на школьника повысили голос, превратили бы во всеобщее посмешище и родителей, и ребенка.

Сегодня же все совсем по-другому. Родители осознанно учат своих детей «защищаться» при помощи права и пиара, однако при этом они не осознают, что у ребенка еще не сформировано чувство ответственности. И поэтому полученное в семье «оружие» он направляет не на защиту, а на злоупотребление правом – для того, чтобы отлынивать от учебы или по-хамски себя вести.

От учителей же требуют, чтобы они «искали подход к ребенку». Вот только, увы, если семья или улица воспитали эгоистичного отморозка, никакой стандартный педагогический инструментарий проблему никогда решить не сможет. Просто потому, что это невозможно.

В Арзамасе, по информации издания «Прогород», 13-летний подросток жестоко избивает в школе малышей, ругается матом, снимает штаны и размахивает половыми органами на уроках.

Беда в том, что эффективные меры воздействия на таких «детей» с юридической точки зрения отсутствуют. Психиатр признает их вменяемыми, и отправляет в школу. Полиция по закону до 14 лет (а в большей части случаев – и до 16) вообще ничего не может предпринять. Родители говорят, что происходящее – проблема педагогов, вот пусть они и разбираются...

Местные жители с ностальгией вспоминают, как в их детстве подобные проблемы решались при помощи указки, но признают, что сегодня это, к сожалению, – невозможно. Учителя анонимно пишут в Интернете, что за призыв отправить такого ребенка на лечение в специальное заведение их могут еще и под суд отдать...

Порою ситуация полностью выходит из-под контроля. В Большом Камне Приморского края родителям избиваемых 12-летним школьником детей пришлось разобраться с обидчиком самим – вымокать его лицом в унитаз.

Однако закон, бессильный, когда у девочки удаляли разорванную изувером селезенку, в этот раз заработал. На родителей завели уголовное дело. На днях как раз начался суд. Мужчине, защищавшему своих и чужих детей, грозит 2 года лишения свободы... А сам виновник ситуации удостоверился в собственной безнаказанности, и теперь терроризирует своими выходками уже весь город.

Проблемы подобного рода возникают не только в школах. Жители одного из российских городов жалуются в соцсетях на молодого человека, который бегает по улицам и демонстрирует окружающим свои гениталии. Но официально нарушитель спокойствия является психически больным. Привлечь его к уголовной ответственности невозможно.

Для отправки же его на принудительное лечение каждый раз нужно собрать массу бумаг. И, по нормативам, уже спустя несколько месяцев врачи вынуждены отпускать его домой.

Но и это – полбеды. Зачастую социально опасные психически больные люди через полгода – год после выхода из лечебницы начинают убивать. Но врачи с полицией опять-таки разводят руками. По формальным признакам, медики больного «подлечили», и если бы они держали его в клинике и дальше – их бы «разорвали» общественные активисты и правозащитники.

Убийства же и изнасилования детей таких «правозащитников» не интересуют вовсе. Ведь невменяемый не является субъектом преступления, а, значит, и преступления, как такового нет. Есть только «несчастный больной человек»...

В ад превращается и жизнь соседей психически больных «плюшкиных». Органы власти и местного самоуправления, исходя из либеральных норм права, практически лишены возможности контролировать, что делает человек в своей квартире. А человек может, например, тоннами сваливать в квартире гниющий мусор. Как минимум, это приводит к возникновению ужасной вони и распространению крыс и тараканов, как максимум – к возникновению пожаров, на которых гибнут люди. Но мы опять-таки имеем дело с «бедными больными» людьми, воздействовать на которых нельзя.

Впрочем, речь идет не только о невменяемых. Недавно областной суд Свердловской области приговорил к пожизненному заключению мужчину, который ранее уже совершил убийство при отягчающих обстоятельствах, но был выпущен гораздо раньше положенного срока по УДО.

Выйдя на свободу, он сразу же занялся убийствами с целью ограбления - забивал людей до смерти молотком или гаечным ключом ради завладения суммами денег в пределах 13 – 25 тыс. рублей.

Потом втерся в доверие к случайному знакомому, пришел к нему домой что-то «отпраздновать», оглушил его, а затем – изнасиловал и задушил его 10-летнюю падчерицу...

В Железногорске убийца-педофил, удерживающий маленького мальчика, попросту отказался открывать дверь сотрудникам полиции. А так как у правоохранителей на тот момент не было прямых улик, указывающих на виновность конкретного лица, ворваться лишь с «косвенными» в квартиру они побоялись, а на получение ордера у них ушла неделя. За это время изувер успел изнасиловать и убить ребенка...

Конечно, защищать права и помогать «оступившимся» и «больным» нужно. Но кто подумает о тех, кого эти «оступившиеся» и «больные» убивают, насилуют и подвергают пыткам?

Ведь если речь идет о совершающих зверства несовершеннолетних или невменяемых лицах, законопослушные граждане – как тот отец из Приморья – лишены не только механизмов действенной правовой защиты, но и права на самооборону.

Соцсети и журналисты потом пытаются обвинять в произошедшем конкретных педагогов, учителей, полицейских, прокуроров, судей. Вот только беда в том, что все эти люди – действуют строго по существующему регламенту. И, если они его нарушат, то сами пойдут под суд. Нормативная база жестко наказывает за использование «неформальных» методов воздействия, а формальных – явно не совсем достаточно.

Автор этих строк видел, как в одном и том же городе одни и те же граждане возмущались в соцсетях бесчувственным отношениям власти к лицам без определенного места жительства, а три дня спустя – жаловались на то, что чиновники и силовики не предпринимают никаких мер по отношению к бомжам, грубо нарушающим общественный порядок и едва не устроившим пожар в доме.

Стоит только проблемам «бедных» правонарушителей, психбольных или трудных подростков коснутся конкретного человека, как виртуальный гуманизм моментально блекнет.

Чтобы снять социальные противоречия, защитив жизнь и здоровье законопослушных граждан, законодателю стоит пересмотреть свои взгляды на «права» некоторых категорий населения. И не стоит при этом оборачиваться на мнение западных правозащитников.

В Великобритании на днях из соображений гуманизма досрочно выпустили на свободу педофилку, издевавшуюся над младенцами. Поэтому не думаю, что западные правовые лекала – это удачный пример для подражания...