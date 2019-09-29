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В России изменился перечень документов для приема на работу

14:34 29.09.2019
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29 сентября вступило в силу постановление правительства России, согласно которому в обращение вводится электронная версия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

Отныне инфориация о СНИЛСе будет предоставляться гражданам в виде электронного или бумажного уведомления, которое будет включать в себя все сведения, которые отражены в СНИЛС: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС, сообшает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.

Бумажную версию уведомления можно будет получить в Пенсионном фонде или в МФЦ. Электронное уведомление будет  доступно в личном кабинете застрахованного лица.

В связи с нововведением изменился перечень обязательных документов, предоставляемых при устройстве на работу: вместо СНИЛСа можно будет предоставить - предъявить в организации или отправить по электронной почте - аналогичный электронный документ.

Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно. Ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать, но в случае утраты  восстанавливать их уже не требуется.

 

 

Темы: Трудовое законодательство в России, Правительство России
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29.09.2019, 16:03
Гость: Достали

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