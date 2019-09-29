В России изменился перечень документов для приема на работу

14:34

29 сентября вступило в силу постановление правительства России, согласно которому в обращение вводится электронная версия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Отныне инфориация о СНИЛСе будет предоставляться гражданам в виде электронного или бумажного уведомления, которое будет включать в себя все сведения, которые отражены в СНИЛС: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС, сообшает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда РФ.

Бумажную версию уведомления можно будет получить в Пенсионном фонде или в МФЦ. Электронное уведомление будет доступно в личном кабинете застрахованного лица.

В связи с нововведением изменился перечень обязательных документов, предоставляемых при устройстве на работу: вместо СНИЛСа можно будет предоставить - предъявить в организации или отправить по электронной почте - аналогичный электронный документ.

Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно. Ранее выданные страховые свидетельства продолжают действовать, но в случае утраты восстанавливать их уже не требуется.