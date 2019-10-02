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Экологическую стратегию подготовят для России на 30 лет

11:30 2.10.2019
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Правительство России приступило к подготовке новой национальной стратегии по экологическому развитию. Стратегия будет разработана на ближайшие 30 лет, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Хочу сказать важную вещь: в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050 года. Мы думаем вперед на три десятка лет», — приводил слова чиновника «Интерфакс».

Министр отметил, что документ будет предусматривать выполнение требований Парижского соглашения. Они касаются уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу.

В конце сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ратифицировал Парижское соглашение. По его словам, государству важно участвовать в борьбе с изменением климата, угрожающим безопасности граждан и экологии в мире.

Соглашение на данный момент подписали уже более 190 государств. Инициатива предусматривает противостояние глобальному потеплению и регулирование количества выбросов углекислого газа. Производимые парниковые газы должны попадать в атмосферу в том объеме, который может перерабатываться естественным образом.

Свою подпись под Парижским соглашением Россия поставила еще в 2016 году, однако для полной ратификации соглашения понадобилось три года. 

Темы: Экология и охрана природных богатств России, Законотворческая деятельность в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 20:04
Гость: не

она пугало для быдла, для тех кто у власти она просто инструмент.
02.10.2019, 20:01
Гость: но

ага, но только сначала их спалят.
02.10.2019, 19:59
Гость: так

так они только думать и будут, из реальных дел будут только новые поборы.
Все комментарии (17)
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