Экологическую стратегию подготовят для России на 30 лет

11:30

Правительство России приступило к подготовке новой национальной стратегии по экологическому развитию. Стратегия будет разработана на ближайшие 30 лет, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Хочу сказать важную вещь: в правительстве готовится экологическая стратегия на период до 2050 года. Мы думаем вперед на три десятка лет», — приводил слова чиновника «Интерфакс».

Министр отметил, что документ будет предусматривать выполнение требований Парижского соглашения. Они касаются уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу.

В конце сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ратифицировал Парижское соглашение. По его словам, государству важно участвовать в борьбе с изменением климата, угрожающим безопасности граждан и экологии в мире.

Соглашение на данный момент подписали уже более 190 государств. Инициатива предусматривает противостояние глобальному потеплению и регулирование количества выбросов углекислого газа. Производимые парниковые газы должны попадать в атмосферу в том объеме, который может перерабатываться естественным образом.

Свою подпись под Парижским соглашением Россия поставила еще в 2016 году, однако для полной ратификации соглашения понадобилось три года.