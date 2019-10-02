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СМИ узнали о присвоении главе Ростеха звание Героя России

07:11 2.10.2019
Сергей Чемезов получил звание Герой России
Сергей Чемезов Фото с сайта 24smi.org
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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору "Ростеха" Сергею Чемезову, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и высокопоставленного чиновника в Кремле.

Как отмечает издание, соответствующий указ еще не был обнародован, однако, источники сообщили, что документ был подписан еще несколько недель назад.

Как предположил сотрудник аппарата правительства, Чермезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи "Ростеха".

Отмечается, что деятельность Чемезова в области оружейного экспорта избавила внутренний российский рынок от конкуренции и позволила сосредоточиться на экспорте. 

Темы: Награды и премии в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.10.2019, 09:41
Гость: ррр

Теперь в ростехе две героические личности: сердюков и чемезов. Стоят друг друга.
02.10.2019, 09:29
Гость: Павел__

Бабло путинским дружкам уже засовывать некуда, вовик продолжает покупать их лояльность к свлей тушке, развешивая на них ордена и медали, присваивая "героев".
Помнится - сердюков избежал тюрьмы, поскольку тоже "Герой России" (ведь во время конфликта с грузией его все-таки нашли у васильевой, хоть и на третий день, вот и присвоили "героя"). Судя по всему - очередному мега-ворьку потребовалась доп.защита наворованного, "на всякий случай и на будущее".
02.10.2019, 09:24
Гость: А чё?

За высочайшие достижения в личном бизнесе по освоению средств налогоплательщиков!
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