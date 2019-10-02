СМИ узнали о присвоении главе Ростеха звание Героя России

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Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору "Ростеха" Сергею Чемезову, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и высокопоставленного чиновника в Кремле.

Как отмечает издание, соответствующий указ еще не был обнародован, однако, источники сообщили, что документ был подписан еще несколько недель назад.

Как предположил сотрудник аппарата правительства, Чермезов удостоен этого звания по совокупности заслуг, в том числе за развитие военно-технического сотрудничества с другими странами и успехи "Ростеха".

Отмечается, что деятельность Чемезова в области оружейного экспорта избавила внутренний российский рынок от конкуренции и позволила сосредоточиться на экспорте.