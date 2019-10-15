В СКР научились устанавливать личности людей в масках

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Специалисты следственного комитета России научились применять технологии, с помощью которых можно установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой.

О новшествах в криминалистики рассказывается в видео, которое ведомство разместило на своем канале в YouTube.

Специалисты СК РФ рассказали, что те, кто сознательно идет на преступление, научились «работать на камеру». В частности, преступники прячут лица под непроницаемыми масками и надевают объемную одежду, под которой не угадывается телосложение.

В качестве примера был приведен случай убийства коммерсанта в Тамбове, когда преступник попал на множество камер уличного видеонаблюдения, но опознать его не представлялось возможным.

Тогда была назначена специальная видеотехническая экспертиза, которая «с точностью до сантиметров определила параметры лица и телосложения подозреваемого, а также цвет одежды, которая была на нем в момент преступления». В результате подозреваемый дал признательные показания.

В другом случае московские криминалисты доказали вину мужчины в насильственных преступлениях, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого.