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В СКР научились устанавливать личности людей в масках

09:31 15.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Специалисты следственного комитета России научились применять технологии, с помощью которых можно установить личность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой.

О новшествах в криминалистики рассказывается в видео, которое ведомство разместило на своем канале в YouTube.

Специалисты СК РФ рассказали, что те, кто сознательно идет на преступление, научились «работать на камеру». В частности, преступники прячут лица под непроницаемыми масками и надевают объемную одежду, под которой не угадывается телосложение.

В качестве примера был приведен случай убийства коммерсанта в Тамбове, когда преступник попал на множество камер уличного видеонаблюдения, но опознать его не представлялось возможным.

Тогда была назначена специальная видеотехническая экспертиза, которая «с точностью до сантиметров определила параметры лица и телосложения подозреваемого, а также цвет одежды, которая была на нем в момент преступления». В результате подозреваемый дал признательные показания.

В другом случае московские криминалисты доказали вину мужчины в насильственных преступлениях, применив технологию наложения 3D-модели лица на размытые фотографии подозреваемого. 

Темы: Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 17:11
Гость: Alex202

"А вдруг они не золотые? И вложив всю силу своей веры в иронию, Паниковский спросил: "А какие же они, по-вашему?!"
*
Дело не в том, является ли Чепига сотрудником ГРУ. Дело в том, было ли "отравление Скрипалей"?
15.10.2019, 16:40
Гость: Собака Шувалова

Какой степенью достоверности обладает сей метод и каким образом будут выступать в суде результаты этого метода. Как прямые улики или как косвенные?
А то путем нехитрых манипуляций эдак можно будет любого засадить, дескать программа твою личность в маске обнаружила. И доказывай потом что ты не верблюд.
15.10.2019, 15:11
Гость: Эх, g7,

"техника" позволяет "щемить", но кто же в этом проявит инициативу? Сколько бы было фигурантов по этим делам о превышении должностных полномочий?!
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