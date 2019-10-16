Минюст попросил ликвидировать движение Льва Пономарева «За права человека»

08:09

Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева и исключении сведений о нем из ЕГРЮЛ за неоднократные нарушения законодательства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей движения.

Поводом для иска стали нарушения, выявленные в ходе внеплановой проверки в 2018 году. Заинтересованным лицом в иске назван Роскомнадзор. Одной из главных претензий Минюста названо несоответствие устава, принятого в 2014 году, поправкам в Гражданский кодекс, принятым незадолго до последнего изменения устава. Примечательно, что Минюст выявил их только в 2018 году.

Движение предлагало ведомству дождаться проведения Съезда осенью этого года, на котором необходимые поправки в Устав будут внесены, однако это письмо осталось без ответа.

Кроме того, среди претензий к организации названы неоднократные штрафы, которые Роскомнадзор накладывал на организацию за отсутствие пометок, что "За права человека" является иностранным агентом. Поводом для штрафов становились публикации в СМИ и даже на личных страницах правозащитников в соцсетях, на которых жаловались "активные граждане", "личности которых не удалось установить даже в суде".

Общая сумма штрафов составила 1,9 млн рублей. Отмечается, что большинство из них в силу не вступило, поскольку движение их обжаловало, а часть штрафов уже погашена.

Как отметили в организации, движение будет отстаивать свою позицию в Верховном суде и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека. Организация намерена найти возможность продолжить свою деятельность по защите прав и законных интересов граждан России.

Верховный суд рассмотрит этот иск 14 ноября.

В декабре 2018 года суд арестовал Льва Пономарева на 25 суток за организацию акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади.

После этого Генпрокуратура потребовала, чтобы Минюст проверил организацию вне плана. По словам Пономарева, незадолго до того Минюст проводил плановую проверку, которая не выявила никаких нарушений, а потом в движении началась внеплановая - как удалось выяснить, по заявлению движения SERB.

В феврале Минюст признал "За права человека" иностранным агентом.

Движение "За права человека" было создано 20 ноября 1997 года. У него есть отделения в более сорока регионов, это одна из крупнейших российских неправительственных организаций. Движение занимается защитой прав широких слоев населения, в том числе, пенсионеров, мигрантов, заключенных, предпринимателей.

Возглавляет движение один из ветеранов российского правозащитного сообщества Лев Пономарев (родился в 1941 году). В 1988 году он был одним из основателей общества "Мемориал", которое занимается вопросами увековечения памяти жертв советских репрессий.