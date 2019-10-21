Путин назначил телеведущего Валерия Фадеева главой СПЧ

17:24

Новым главой Совета по правам человека стал бывший ведущий программы «Время» на Первом канале Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Фотографию документа выложила в фейсбуке политолог Екатерина Шульман.

Вместе с этим российский лидер подписал указ об изменении состава совета. Из него исключили Шульман (она проработала в СПЧ меньше года), главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, а также бывшего главу СПЧ Михаила Федотова.

Михаил Федотов освобожден от должности «в связи с достижением им возраста 70 лет», поясняется в документе.

Кроме того, в совет назначены недавно освобожденный из-под стражи на Украине исполнительный директора МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

После появления сообщений о готовящейся отставке Федотова с поста главы СПЧ члены совета обратились к Путину с просьбой оставить его на этой должности. Михаил Федотов возглавлял СПЧ с 2010 года.