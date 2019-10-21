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Путин назначил телеведущего Валерия Фадеева главой СПЧ

17:24 21.10.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Новым главой Совета по правам человека стал бывший ведущий программы «Время» на Первом канале Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Фотографию документа выложила в фейсбуке политолог Екатерина Шульман.

Вместе с этим российский лидер подписал указ об изменении состава совета. Из него исключили Шульман (она проработала в СПЧ меньше года), главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, а также бывшего главу СПЧ Михаила Федотова.

Михаил Федотов освобожден от должности «в связи с достижением им возраста 70 лет», поясняется в документе.

Кроме того, в совет назначены недавно освобожденный из-под стражи на Украине исполнительный директора МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

После появления сообщений о готовящейся отставке Федотова с поста главы СПЧ члены совета обратились к Путину с просьбой оставить его на этой должности. Михаил Федотов возглавлял СПЧ с 2010 года. 

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 19:23
Гость: Скользкий

он какой то.
21.10.2019, 18:52
Гость: Личность,

достойная чего?
21.10.2019, 17:51
Гость: грек

Валери Фадеев-достойная личность, проздравля!
Все комментарии (5)
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