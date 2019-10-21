Путин назначил телеведущего Валерия Фадеева главой СПЧ
Новым главой Совета по правам человека стал бывший ведущий программы «Время» на Первом канале Валерий Фадеев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Фотографию документа выложила в фейсбуке политолог Екатерина Шульман.
Вместе с этим российский лидер подписал указ об изменении состава совета. Из него исключили Шульман (она проработала в СПЧ меньше года), главу «Агоры» Павла Чикова, профессора ВШЭ Илью Шаблинского, руководителя правозащитной организации «Восход» Евгения Боброва, а также бывшего главу СПЧ Михаила Федотова.
Михаил Федотов освобожден от должности «в связи с достижением им возраста 70 лет», поясняется в документе.
Кроме того, в совет назначены недавно освобожденный из-под стражи на Украине исполнительный директора МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент «Центра прикладных исследований и программ» Александр Точенов.
После появления сообщений о готовящейся отставке Федотова с поста главы СПЧ члены совета обратились к Путину с просьбой оставить его на этой должности. Михаил Федотов возглавлял СПЧ с 2010 года.