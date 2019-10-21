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Путин объяснил, почему Россия борется с бедностью в других странах

10:05 21.10.2019
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Владимир Путин объяснил, почему Россия борется с бедностью, опасными болезнями и другими рисками в других странах, в то время как в самой России подобные проблемы еще не решены. 

"Хочу подчеркнуть: участие России в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью соответствует нашим национальным интересам", - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что гуманитарную помощь бедным странам оказывают многие государства мира - США, Франция, Китай и другие. При этом ни в одном из них проблемы в здравоохранении, образовании, культуре также решены не все.

"Россия также направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счет сокращения объемов финансирования своих собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту", - отметил президент.

Темы: Внешняя политика России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 11:04
Гость: Русский

Он знает что ему можно говорить все что он пожелает. Любую околесицу. Потому что 86% не понимают что его работа-повышение благосостояния граждан России. И его на эту работу НАНЯЛИ!
86% мыслят категориями феодального строя-есть хозяин у него плетка а у нас загривок. Остальное не наше дело.
Вот сейчас он сказал -мы помогаем бедным не деньгами россиян а какими то другими?! Ахинея! Других денег нет в природе. В приличной стране за одни эти слова его никуда бы больше не выбрали! Даже в сельсовет!
Но не у нас.
21.10.2019, 10:58
Гость: Проехал

по ушам.
Впрочем, как всегда.
21.10.2019, 10:57
Гость: полностью соответствует нашим национальным интересам"

"Вашим" - возможно.
Но не нашим.
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