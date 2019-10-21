Путин объяснил, почему Россия борется с бедностью в других странах

10:05

Владимир Путин объяснил, почему Россия борется с бедностью, опасными болезнями и другими рисками в других странах, в то время как в самой России подобные проблемы еще не решены.

"Хочу подчеркнуть: участие России в борьбе с бедностью, опасными болезнями, другими угрозами глобального характера, купирование потенциальных рисков, что называется, на дальних подступах полностью соответствует нашим национальным интересам", - цитирует Путина ТАСС.

Глава государства отметил, что гуманитарную помощь бедным странам оказывают многие государства мира - США, Франция, Китай и другие. При этом ни в одном из них проблемы в здравоохранении, образовании, культуре также решены не все.

"Россия также направляет гуманитарную помощь африканским государствам, но не за счет сокращения объемов финансирования своих собственных программ. И потом, нашему народу присущи добрые традиции милосердия, поддержки в трудную минуту", - отметил президент.