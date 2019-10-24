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Forbes назвал самых богатых женщин России в 2019 году

15:02 24.10.2019
Елена Батурина
Фото с сайта uznayvse.ru
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Президент компании Inteco Management Елена Батурина пятый год подряд возглавляет рейтинг 25 богатейших женщин России по версии журнала Forbes.

Издание оценило состояние Батуриной в 1,2 млрд долларов.

На втором месте второй год подряд находится основатель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук (1 млрд долларов). Замыкает тройку самых богатых женщин России супруга петербургского миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Ее состояние оценивается в 600 млн долларов.

Далее в рейтинге следуют частные инвесторы Елена Рыболовлева и Ольга Белявцева.

В первую десятку рейтинга также попали дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, владелица доли в TPS Real Estate Лилия Ротенберг, глава юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова, совладелица группы компаний «Содружество» Наталья Луценко, экс-супруга основателя «Группы Черкизово» Игоря Бабаева и владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева.

На самом последнем месте рейтинга оказалась теннисистка Мария Шарапова, чье состояние журнал оценил в 180 млн долларов. 

Темы: Forbes
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Комментарии читателей
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24.10.2019, 22:50
Гость: Ну, вы

и циник.
24.10.2019, 21:58
Гость: Юмор

Удивительное дело - у всех чиновников высокого ранга удивительно талантливые жёны/дочери...
И как они умудряются находить таких спутниц...
:о)
24.10.2019, 21:19
Гость: Требуется уточнение -

женщину или её состояние?
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