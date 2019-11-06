]]> ]]>
Главная В России Новости

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

19:26 6.11.2019

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший 25 октября сослуживцев в Забайкальской части, дал показания военному следствию. Он заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Рамиль Шамсутдинов. Фото: mig41 / Telegram

Telegram-канал Baza опубликовал показания, которые дал Рамиль Шамсутдинов. 

«Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва...»

«Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...»

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?»

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру...»

5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. По словам председателя президиума «Офицеров» Сергея Липового, обвинять в случившемся нужно жестокие компьютерные игры, а не офицеров части в Забайкалье. А по мнению председателя «Комитета солдатских матерей России» Флёры Салиховской, «интернет надо закрывать».

Флера Салиховская, в частности, заявила, что «...дедовщины в российской армии нет», а в массовом расстреле, совершенном рядовым Рамилем Шамсутдиновым, «...виноваты система воспитания и компьютерные игры». «Для предотвращения таких преступлений Роскомнадзор должен блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете.»

Флера Салиховская. Фото из соцсети

Издание РБК поговорило с отцом солдата о том, поступали ли сыну угрозы изнасилованием. «Он намекнул на это, но прямо не говорил. Многих, говорит, молодых там уже «опустили». Может быть, он это имел в виду, может — не это, я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все», — рассказал Салим Шамсутдинов Он добавил, что Рамиль пошел на расстрел сослуживцев осознанно.

РБК направил запросы в Минобороны и СК.

Как сообщает “Ъ-Урал”, Сегодня, 6 ноября, Рамиль Шамсутдинов встретился в СИЗО со своим отцом. В интервью «Вечорка ТВ» после встречи с сыном Шамсутдинов-старший сказал, что не заметил никакого психического расстройства у сына. 

Темы: Происшествия в армии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.11.2019, 00:16
Гость: Зоя

Если правда, что рассказала жертва уголовного армейского беспредела Шамсутдинов, а я думаю, что правда, то получается, что Эрэфская армия - это сборище уголовников. Офицерский состав надо распускать, а министра обороны Шойгу с генералами - на скамью подсудимых.
А то нам сначала пургу несли - у парня, дескать, произошел "срыв", а офицер, которого он первого застрелил, ну такой уж хороший, добрый.
Этот "добрый", как я понимаю, и предупредил жертву уголовников, что готовься, сегодня ночью мы тебя "опустим".
07.11.2019, 00:00
Гость: 1

Это в теории, а на практике полицаи наркoту подбрасывают не виновным.
06.11.2019, 23:59
Гость: 1

Ольга, не все могут расслабиться и получать удовольствие.
Все комментарии (60)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.