Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

19:26

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший 25 октября сослуживцев в Забайкальской части, дал показания военному следствию. Он заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.

Рамиль Шамсутдинов. Фото: mig41 / Telegram

Telegram-канал Baza опубликовал показания, которые дал Рамиль Шамсутдинов.

«Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем не при чём. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти — парни с одного со мной призыва...»

«Всё началось сразу, как только я пришёл. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьёй. Что ещё отбирали? Деньги...»

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь всё закрыто. Что мне было делать?»

«В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что всё, понимаешь, после караула — всё будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?»

«Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру...»

5 ноября представители ветеранской организации «Офицеры России» и «Комитета солдатских матерей России» дали совместную пресс-конференцию. По словам председателя президиума «Офицеров» Сергея Липового, обвинять в случившемся нужно жестокие компьютерные игры, а не офицеров части в Забайкалье. А по мнению председателя «Комитета солдатских матерей России» Флёры Салиховской, «интернет надо закрывать».

Флера Салиховская, в частности, заявила, что «...дедовщины в российской армии нет», а в массовом расстреле, совершенном рядовым Рамилем Шамсутдиновым, «...виноваты система воспитания и компьютерные игры». «Для предотвращения таких преступлений Роскомнадзор должен блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете.»

Флера Салиховская. Фото из соцсети

Издание РБК поговорило с отцом солдата о том, поступали ли сыну угрозы изнасилованием. «Он намекнул на это, но прямо не говорил. Многих, говорит, молодых там уже «опустили». Может быть, он это имел в виду, может — не это, я не знаю, в каком значении он мне это сказал. Напрямую мне он ничего не говорил. Я понимаю, что молодых всех там очень сильно-сильно прижимали. Не знаю, какими надо быть жестокими, чтобы совершать эти действия все», — рассказал Салим Шамсутдинов Он добавил, что Рамиль пошел на расстрел сослуживцев осознанно.

РБК направил запросы в Минобороны и СК.

Как сообщает “Ъ-Урал”, Сегодня, 6 ноября, Рамиль Шамсутдинов встретился в СИЗО со своим отцом. В интервью «Вечорка ТВ» после встречи с сыном Шамсутдинов-старший сказал, что не заметил никакого психического расстройства у сына.